Nepszava: Delegácia EP na jar preverí stav právneho štátu v Maďarsku

Budapešť 13. februára (TASR) - V apríli pricestuje do Maďarska delegácia Európskeho parlamentu, ktorej cieľom bude zhodnotiť situáciu v oblasti právneho štátu. Uviedol to server nepszava.hu, podľa ktorého lídri straníckych frakcií EP o vyslaní delegácie oficiálne rozhodnú ešte vo štvrtok, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Členovia monitorovacej skupiny budú skúmať zmeny v uplynulých rokoch, najmä z pohľadu reformy súdnictva a vývoja korupcie.



Spravodajkyňa EP pre Maďarsko Holanďanka Tineke Striková (Strana zelených) podľa servera uviedla, že v poslednom období maďarský Úrad na ochranu suverenity (pozn. TASR: orgán so širokými právomocami na vyšetrovanie akejkoľvek organizácie alebo osoby podozrivej z toho, že slúži cudzím záujmom alebo ohrozuje národnú suverenitu) útočil na civilistov a vláda spojila reformu súdnictva so zvyšovaním platov sudcov. Polícia tiež obsadila Úrad integrity, ktorého úlohou je dohliadať nad dodržiavaním práva pri čerpaní prostriedkov z EÚ.



Europoslankyňa z Holandska vyjadrila názor, že návrat Donalda Trumpa do úradu prezidenta USA a vzostup krajnej pravice v Európe majú povzbudzujúci vplyv na politiku a rétoriku vlády premiéra Viktora Orbána, píše nepszava.hu.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)