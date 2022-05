Népszava: Do Maďarska príde delegácia z EP vyšetrovať kauzu Pegasus

Na archívnej snímke z 27. augusta 2021 španielska ministerka obrany Margarita Roblesová (uprostred). Foto: TASR/AP

Budapešť 5. mája (TASR) - Vyšetrovacia komisia zriadená Európskym parlamentom (EP) na odhalenie kauzy okolo špionážneho softvéru Pegasus chce v nadchádzajúcich mesiacoch poslať delegácie do Maďarska, ale aj do Poľska a Izraela, informuje spravodajca TASR v Budapešti na základe informácií zverejnených internetovým vydaním denníka Népszava.Vedenie Európskeho parlamentu ešte neschválilo tento zámer, avšak väčšina členov uvedenej odbornej komisie ho podporuje. Podľa informácií Népszavy je možné, že počet krajín, kam delegácie pôjdu, sa bude rozširovať o ďalšie členské štáty Európskej únie, pretože vysvitlo, že predmetný izraelský softvér nasadili aj v Španielsku na sledovanie premiéra a šiestich katalánskych politikov.Denník pripomína, že v stredu na plenárnom rokovaní EP viacerí europoslanci vytýkali Európskej komisii, prečo prípad nevyšetruje ona sama a vyšetrovanie ponecháva v právomoci orgánov členských krajín Únie.Poslanec EP za maďarskú opozičnú stranu Demokratická koalícia (DK) Sándor Rónai, ktorý je prvým podpredsedom vyšetrovacej komisie, vo svojom vystúpení avizoval, že bude iniciovať vypočutie maďarskej ministerky spravodlivosti Judit Vargovej i štátneho tajomníka tohto rezortu Pála Vőlnera, ktorý v danom čase odpočúvania povolil a medzičasom musel odstúpiť pre korupčnú kauzu.Európsky parlament ešte 19. apríla oznámil, že zriadil vyšetrovaciu komisiu v súvislosti so škandálom okolo softvéru Pegasus, ktorý využívali viaceré vlády členských krajín EÚ na špehovanie politikov, diplomatov, novinárov, poslancov či rôznych osobností.Za predsedu tejto komisie bol zvolený holandský europoslanec Jeroen Lenaers a tromi podpredsedami sa stali Sándor Rónai (Maďarsko), Diana Ribaová (Španielsko) a Moritz Körner (Nemecko). Lenaers uviedol, že špehovanie novinárov a právnikov je obrovský problém pre demokraciu a právny štát. Spresnil, že jeho tím zhromaždí informácie o používaní programu Pegasus a iných podobných softvérov a zistenia, ku ktorým sa dopracujú, pretransformujú do odporúčaní.Cieľom vyšetrovacej komisie je zistiť, či používanie softvéru Pegasus neporušuje právo EÚ a základné ľudské práva.