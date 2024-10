Népszava: EP nepozval Szijjártóa predstaviť program predsedníctva v EÚ

Budapešť 16. októbra (TASR) - Výbor Európskeho parlamentu pre zahraničné veci a ani výbor EP pre medzinárodný obchod nepozvú maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa, aby prezentoval program prebiehajúceho maďarského predsedníctva v Rade Európskej únie. Uviedol to v stredu denník Népszava s odvolaním sa na nemenované zdroje. Podľa nich ide o nezvyčajné rozhodnutie, ktoré však odzrkadľuje postoj väčšiny politických skupín EP, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Šéfa diplomacie predsedajúcej krajiny v Rade EÚ vypočujú príslušné výbory aspoň raz, a to aj napriek tomu, že zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ riadi stály vysoký predstaviteľ, píše Népszava. Podľa denníka si väčšina výborov už vypočula alebo ešte vypočuje príslušného maďarského ministra o prioritách predsedníctva, nie však Szijjártóa.



Na pondelkovom zasadnutí zahraničného výboru sa podľa informácií denníka Népszava rozhodlo, že keďže sa vypočutie Szijjártóa nemohlo uskutočniť na začiatku maďarského predsedníctva, šéf maďarskej diplomacie totiž v tom čase odcestoval do Washingtonu na schôdzku Koalície proti Islamskému štátu, ku koncu predsedníctva ho už nebudú opäť pozývať.



Podobný postoj zaujal aj výbor EP pre medzinárodný obchod, ktorý konštatoval, že by o veľa nešlo, keďže maďarské predsedníctvo EÚ je už za polovicou.