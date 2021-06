Népszava: Európski Zelení kritizujú maďarský plán obnovy

Budapešť 2. júna (TASR) - Poslanci Strany zelených v Európskom parlamente (EP) poslali predsedníčke Európskej komisie (EK) Ursule von der Leyenovej list, v ktorom kritizujú maďarský národný plán obnovy. Upozornilo na to v utorok internetové vydanie ľavicového denníka Népszava, podľa ktorého zelení okrem iného namietajú, že vláda miestne a regionálne orgány zapojila do diskusie iba formálne.



V pláne tak chýbajú konkrétne návrhy uvedených orgánov, pričom podľa denníka príslušné bruselské nariadenie zaväzuje vlády členských krajín k dôkladnej konzultácii so všetkými zainteresovanými.



Okrem toho zelení vyjadrili názor, že maďarské orgány úplne nesplnili ani vlaňajšie a predvlaňajšie bruselské odporúčania týkajúce sa potlačenia korupcie na vysokých miestach, pričom aj táto oblasť je súčasťou nariadení EK.



Signatári listu požiadali predsedníčku EK, aby Komisia odmietla reformy a opatrenia, ktoré nevyhovujú predpisom.



Maďarská vláda predložila Bruselu návrh plánu na využitie európskeho fondu obnovy určeného na zotavenie sa z pandémie nového koronavírusu 11. mája. Na Facebooku to oznámil šéf úradu vlády Gergely Gulyás, ktorý súčasne dementoval správu denníka Népszava, že EK maďarský plán už 23. apríla odmietla.



Ľavicový denník s odvolaním sa na vlastné zdroje vtedy napísal, že na schôdzke delegácie maďarského kabinetu s predsedníčkou EK a ďalšími vysokými predstaviteľmi komisie sa premiérovi Viktorovi Orbánovi nepodarilo dosiahnuť žiadne ústupky v otázke využitia plánu obnovy. Bruselskí predstavitelia maďarskej delegácii údajne oznámili, že maďarský plán považujú za natoľko zlý, že ho v tejto podobe nepodporia.



Gulyás označil správu za falošnú a zdôraznil, že nič také tam nezaznelo. "Maďarsko, ale ani ďalších 20 z 27 členských krajín Európskej únie nechce zvyšovať svoj štátny dlh o unijný úver," dodal šéf úradu vlády.



Bruselské i maďarské médiá po uvedenej schôdzke 23. apríla uviedli, že v EK majú námietky voči viacerým detailom maďarského plánu. Jednou zo sporných otázok je, že Budapešť chce financovať z európskych fondov úpravu miezd zdravotníkov, ale pred časom v Únii pravidelne kritizovali aj maďarský systém verejného obstarávania. Brusel vyzval Maďarsko na jeho zmenu, napísal server Euronews.







