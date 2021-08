Evakuovaní Afganci nedostanú v Maďarsku automaticky štatút utečenca

Budapešť 24. augusta (TASR) - Skupina 96 občanov Afganistanu, ktorých evakuovali z ich vlasti a v nedeľu doviezli letecky do Maďarska z uzbeckej Buchary, nedostanú automaticky štatút utečenca, informovalo v utorok internetové vydanie denníka Népszava s odvolaním sa na rezort vnútra.



Imigračný proces sa môže vyvíjať individuálne u každej osoby či každej rodiny, reagovalo pre denník ministerstvo vnútra. V priebehu tohto procesu sa o nich postará štát, ktorý im poskytne jedlo a bývanie.



Evakuovaných Afgancov, ktorí spolupracovali s Maďarskom a jeho spojencami, po prílete do Budapešti previezli do juhomaďarskej obce Röszke. Tam ich následne umiestnili do zariadenia cudzineckej polície. Najmladšou osobou je takmer päťmesačné dieťa, zatiaľ čo najstarší evakuovaný má 64 rokov. Všetci sa museli podrobiť úradnej karanténe.



Afganské militantné hnutie Taliban 15. augusta obsadilo hlavné mesto Kábul a prevzalo moc v Afganistane. Tisíce ľudí sa odvtedy snažia dostať sa z tejto krajiny. Západné krajiny začali s evakuačnými letmi pre svojich diplomatov i Afgancov, ktorí s nimi spolupracovali.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)