Népszava: Maďarom sú najsympatickejší Taliani, Rusi oveľa menej

Budapešť 17. apríla (TASR) - Najsympatickejším národom sú pre Maďarov Taliani, zatiaľ čo Rusi nedosahujú ani 50-percentný index sympatií. Priaznivci maďarskej opozície prejavujú viac sympatií k iným národom než priaznivci vládneho Fideszu. Vyplýva to z výsledkov prieskumu inštitútu Publicus, ktoré v pondelok zverejnilo internetové vydanie denníka Népszava, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Reprezentatívny prieskum sa týkal vzťahu Maďarov k 18 národom. Najviac sympatií prejavili k Talianom, ktorí získali 84 percent. Na druhom mieste s 82 percentami skončili Rakúšania a tretiu priečku obsadili Poliaci s 81 percentami.



Index sympatií nad 70 percent dosiahli ešte Česi so 78 percentami, Švédi so 76 percentami, Francúzi a Nemci získali zhodne po 74 percent Maďarov, Briti 73 percent a Slováci 71 percent.



Ďalšie priečky obsadili Turci, Ukrajinci, Američania a Indovia s indexom nad 60 percent, pričom Rusi získali iba 44 percent.



Národy, s ktorými vláda Fideszu udržiava dobré vzťahy, považujú prívrženci vlády za sympatickejšie ako respondenti sympatizujúci s opozíciou a platí to aj naopak, konštatuje sa okrem iného v analýze denníka Népszava.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)