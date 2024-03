Népszava: Maďarská vláda predĺžila do 7. 9. stav núdze pre migráciu

Budapešť 5. marca (TASR) - Maďarská vláda predĺžila "krízovú situáciu spôsobenú masovým prisťahovalectvom" do 7. septembra 2024. S odvolaním sa na vládne nariadenie podpísané premiérom Viktorom Orbánom a zverejnené v pondelok večer v Maďarskom vestníku (Magyar Közlöny) na to upozornilo v utorok internetové vydanie denníka Népszava. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Denník pripomína, že Orbánova vláda si už osem rokov vyhradzuje možnosť vládnuť dekrétmi, čo jej umožňujú ňou vyhlásené núdzové stavy. Tým eliminuje formálnu parlamentnú kontrolu.



Kabinet krízový stav s odvolaním sa na migráciu s pôsobnosťou pre celé územie krajiny vyhlásil 9. marca 2016. Odvtedy ho nepretržite predlžuje.



Okrem stavu núdze pre migráciu vyhlásila maďarská vláda aj stav núdze z dôvodu koronavírusu, ako aj stav núdze pre vojnu na Ukrajine, ktorý vstúpil do platnosti v máji 2022 a odvtedy sa pravidelne predlžuje.



Spoločným znakom núdzových stavov je, že vláda - odvolávajúc sa na hrozby a krízové situácie - v mnohých prípadoch rozhoduje o témach, ktoré vôbec nesúvisia s predmetom stavu núdze.



Server telex.hu v tejto súvislosti zistil, že v roku 2022 bolo vyhlásených 267 vládnych nariadení s odkazom na rôzne mimoriadne situácie, čo predstavovalo 18,5 percenta celej legislatívy a 41,5 percenta vládnych nariadení.