Népszava: Maďarsko podporuje Izrael, Palestínčanom daruje ventilátory

Budapešť 20. mája (TASR) - Maďarsko v priebehu troch dní dvakrát znemožnilo zaujať Európskej únii (EÚ) spoločný postoj k najnovšiemu blízkovýchodnému konfliktu, pritom však maďarská vláda rozhodla o darovaní pľúcnych ventilátorov Palestínčanom. Napísalo to vo štvrtok internetové vydanie ľavicového denníka Népszava.



Prístroje na umelé dýchanie majú byť odovzdané palestínskej Nemocnici Svätej rodiny a neziskovej mimovládnej organizácii Bethlehem Arab Society for Rehabilitation, ktorá je popredným poskytovateľom lekárskych, chirurgických a rehabilitačných služieb na palestínskych územiach.



Denník pripomína, že minister zahraničných vecí Péter Szijjártó vetovanie spoločného stanoviska Únie k izraelsko-palestínskemu konfliktu v rozhovore pre agentúru AFP zdôvodnil tým, že návrh vyhlásenia o Izraeli bol jednostranný.



"Mám vo všeobecnosti problém s týmito európskymi vyhláseniami o Izraeli... Spravidla sú veľmi jednostranné a tieto vyhlásenia nepomáhajú, najmä nie za súčasných okolností, keď je napätie také veľké," povedal Szijjártó.



Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell na neformálnej videokonferencii ministrov zahraničných vecí členských krajín EÚ v utorok v Bruseli vyzval na vyhlásenie prímeria medzi Izraelom a Palestínčanmi. Zároveň uviedol, že išlo o neformálne rokovanie, na ktorom však Únia chcela prijať spoločné vyhlásenie, no podporilo ho len 26 z 27 členských krajín. "Jediná vláda, ktorá ho zablokovala, bola maďarská," povedal Borrell.



Denník Népszava dodal, že Maďarsko podľa údajov z februára darovalo spriateleným krajinám pľúcne ventilátory v hodnote takmer osem miliárd forintov (22,8 milióna eur).