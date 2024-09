Népszava: Nový školský rok v Maďarsku sa začína v napätej atmosfére

Budapešť 2. septembra (TASR) - Otvorenie školského roka 2024/25 sa koná v Maďarsku nielen v mimoriadnych jesenných horúčavách, ale jeho sprievodnými javmi sú aj demonštrácie, zatváranie škôl či nedostatok pedagógov. Upozornilo na to v pondelok internetové vydanie denníka Népszava, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Do školských lavíc zasadlo jeden a pol milióna žiakov, z nich zhruba 100.000 sú prváci základných škôl.



Začiatok školského roka je horúci aj preto, že niektoré vládne rozhodnutia o vzdelávacej politike vyvolali protesty, z ktorých viaceré boli načasované na deň otvorenia školského roka, konštatuje Népszava.



Pred budapeštianskym Gymnáziom Imreho Madácha bola na ráno ohlásená demonštrácia. Riaditeľa školy totiž odvolali preto, že sa vzoprel novému pravidlu o obmedzení používania mobilných telefónov na škole. Z rovnakého dôvodu je avizovaná večerná demonštrácia pred ministerstvom vnútra, pod ktoré školstvo v Maďarsku patrí.



Medzitým bol ohlásený protestný pochod v Budapešti a demonštrácia v Segedíne, pretože štátny orgán niekoľko dní pred začiatkom školského roka rozhodol o zatvorení viacerých škôl Maďarského bratstva evanjelikov. V prípade 450 detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pričom zväčša ide o žiakov kumulatívne znevýhodnených, tak bolo potrebné na poslednú chvíľu hľadať novú školu.



Problémy sú aj na ďalších školách. Na pracovnom portáli verejného sektora boli ešte niekoľko dní pred začatím školského roka stále zverejnené inzeráty na stovky voľných pozícií učiteľov. Len strediská školských obvodov mali na tomto portáli vyše 270 pracovných inzerátov.



Denník dodáva, že to nemajú ľahké ani rodičia. Podľa údajov Ústredného štatistického úradu (KSH) tento rok výdavky rodičov na deti pred nástupom do školy medziročne stúpli o 7,4 percenta, pričom vlani už tieto náklady stúpli oproti roku 2022 až o 20,4 percenta.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)