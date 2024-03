Népszava: Opozícia predložila už 57 návrhov zákonov na ochranu detí

Budapešť 20. marca (TASR) - Od roku 2010 predložila maďarská opozícia v parlamente 57 návrhov zákonov súvisiacich s ochranou detí, z ktorých 47 sa nedostalo ani k hlasovaniu, pričom desať takýchto návrhov je ešte pred poslancami. Uviedlo to v stredu internetové vydanie denníka Népszava, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Denník spresnil, že opozícia predložila v uvedenom období, teda od nástupu vlády premiéra Viktora Orbána, 30 návrhov uznesení a 27 noviel zákonov, ktoré mali riešiť ochranu detí a sprísnenie trestov pre pedofilov.



Otázka ochrany detí sa stala opäť aktuálnou po februárovom vypuknutí kauzy prezidentskej amnestie Endremu K. Prezidentka Katalin Nováková vlani v apríli rozhodla o udelení tejto amnestie v presvedčení, že bývalý zástupca riaditeľa detského domova v Bicske Endre K., odsúdený za krytie svojho nadriadeného, nezneužíval tamojšie deti. Riaditeľ v domove sexuálne zneužíval deti a mladistvých. Endre K. nielenže vedel, že riaditeľ ústavu obťažoval niekoľko detí, ale v mene jedného z nich napísal aj krivú výpoveď.



Premiér Viktor Orbán začiatkom februára predložil do parlamentu novelu ústavy, ktorá by páchateľovi v budúcnosti znemožnila udelenie amnestie v prípade trestných činov spáchaných na maloletých.



Pôvodný vládny návrh zákona na ochranu detí schválil parlament v júni 2021. Ten sa zameriaval na zákaz a výrazne obmedzovanie zobrazovania homosexuality a zmeny pohlavia v mediálnom obsahu a vzdelávacích materiáloch určených osobám mladším ako 18 rokov. Právna norma vyvolala obrovský politický rozruch a žalobu na Európskom súdnom dvore, ktorú podala Európska komisia.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)