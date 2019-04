Orbán sa nezúčastní v Miláne na založení aliancie krajnej pravice

Podľa internetového vydania ľavicového denníka Népszav alianciu proti proeurópskym silám spolu s Ligou Severu zakladá rakúska populistická Slobodná strana Rakúska (FPÖ).

Budapešť 3. apríla (TASR) - Predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána síce líder talianskej pravicovo-populistickej strany Liga Severu a minister vnútra Matteo Salvini pozval do Milána na pondelňajšie založenie aliancie krajne pravicových strán, avšak podľa informácií internetového vydania ľavicového denníka Népszava sa premiér na tomto podujatí nezúčastní.



Podľa denníka alianciu proti proeurópskym silám spolu s Ligou Severu zakladá rakúska populistická Slobodná strana Rakúska (FPÖ). Na schôdzku nazvanú "Zdravým rozumom za Európu" 8. apríla pozvali organizátori zástupcov takmer 20 politických strán.



Dva nemenované zdroje z Fideszu Népszave dementovali, že by Orbán pozvanie prijal.



Rakúsky denník Die Presse v tejto súvislosti uviedol, že prítomný bude aj maďarský Fidesz, čo by bolo zaujímavé z hľadiska marcového pozastavenia členstva Fideszu v Európskej ľudovej strane (EPP). Nová politická skupina by mala niesť meno Aliancia európskych národov (AEPN).



Spravodajca TASR Ladislav Vallach