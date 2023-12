Népszava: Orbána v otázke Ukrajiny nepresvedčil ani Macron

Budapešť/Paríž 8. decembra (TASR) - Ani francúzsky prezident Emmanuel Macron nedokázal vo štvrtok večer v Paríži presvedčiť maďarského premiéra Viktora Orbána, aby zmiernil svoje postoje v otázke Ukrajiny pred nadchádzajúcim summitom Európskej únie. Konštatovalo to v piatok internetové vydanie denníka Népszava, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Orbán počas pracovnej večere s Macronom trval na tom, čo uviedol už v pondelok v liste predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi. Podľa Orbána by otázka prístupových rokovaní medzi EÚ a Ukrajinou nemala byť vôbec zaradená do programu summitu, ktorý sa bude v Bruseli konať na budúci týždeň.



Maďarský premiér v rozhovore pre týždenník Le Point povedal, že z právneho hľadiska nepôjde o veto. "Povedzme to tak, že (na summite) nepodporím to, čo považujem za zlé rozhodnutie. Moja predstava o Európe je taká, že ak nebude súhlas všetkých krajín, potom nebude žiadne rozhodnutie," dodal.



Orbán ale podčiarkol, že podporuje vysielanie dobrých signálov Ukrajine zo strany Európskej rady.



Viktor Orbán v rozhovore pre francúzsky týždenník okrem iného tvrdil, že o Ukrajine je známe, že je jednou z najskorumpovanejších krajín sveta. Odmietanie členstva Ukrajiny zdôvodnil aj údajnými vážnymi ekonomickými dôsledkami, v zmysle ktorých by vraj napríklad Francúzsko - v prípade vstupu Kyjeva do Únie - muselo do pokladne EÚ platiť ročne o 3,5 miliardy eur viac.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)