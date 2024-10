Népszava: Orbánova vláda legitimizuje volebný podvod v Gruzínsku

Budapešť 28. októbra (TASR) - Maďarská vláda premiéra Viktora Orbána návštevou Gruzínska legitimizuje tamojší volebný podvod, napísalo v pondelok internetové vydanie denníka Népszava. Pripomenulo zároveň, že Orbán s delegáciou pricestoval do Tbilisi v čase, keď tam opozícia demonštruje proti podľa nej zmanipulovaným parlamentným voľbám. Informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Pre Orbána má návšteva Tbilisi podľa Népszavy mimoriadny význam, pretože z tohto dôvodu upravil aj svoj oficiálny program. V pondelok mal pôvodne predstaviť v maďarskom parlamente výsledky prebiehajúceho predsedníctva svojej krajiny v Rade Európskej únie.



Maďarský premiér a jeho minister zahraničných vecí Péter Szijjártó podľa denníka absurdne tvrdia, že podporujú integráciu Gruzínska do EÚ, pričom Únia pozastavila prístupový proces Gruzínska práve z dôvodu prijatia protidemokratických zákonov, ktoré iniciovala gruzínska vláda na čele s premiérom Iraklim Kobachidzem a stranou Gruzínsky sen.



Európska komisia zdôraznila, že Orbán návštevou v Gruzínsku nezastupuje EÚ.



Tisíce Gruzíncov v pondelok na výzvu proeurópskej opozície prišli pred budovu parlamentu v centre Tbilisi, aby protestovali proti výsledkom sobotňajších parlamentných volieb, ktoré považujú za sfalšované.



Gruzínske médiá i spravodajský web Echo Kavkaza uviedli, že demonštranti s vlajkami Gruzínska a EÚ vypískali kolónu áut s Orbánom, ktorý v pondelok pricestoval na návštevu Tbilisi, keď odchádzala spred hotela Marriott na Rustaveliho triede.



Po prílete do Tbilisi Orbán zverejnil na Facebooku príspevok, v ktorom uviedol, že po víkendových voľbách pricestoval ako prvý premiér do Gruzínska, do konzervatívneho, kresťanského a proeurópskeho štátu.



