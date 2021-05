Népszava: Počet pracujúcich v Orbánovej vláde sa od 2010 zdvojnásobil

Na archívnej snímke Viktor Orbán. Foto: TASR/AP

Budapešť 31. mája (TASR) - Na budúci rok stúpne počet pracovníkov ministerstiev vlády premiéra Viktora Orbána na 11.979, napísal v pondelok ľavicový maďarský denník Népszava, ktorý sa odvolal na údaje návrhu štátneho rozpočtu pre rok 2022.V čase nástupu druhej Orbánovej vlády k moci v roku 2010 rezorty zamestnávali 5748 osôb, pripomenul denník, podľa ktorého sa tak tejto vláde nedarí plniť sľúbené znižovanie byrokracie.Experti za rastom počtu úradníkov na ministerstvách vidia tri dôvody. Na začiatku vládnutia boli do rezortov včlenené inštitúcie, ktoré dovtedy fungovali pod ministerstvami, čo spôsobilo väčší rast počtu ministerských zamestnancov. Do rezortov začlenili aj takmer 500 pracovníkov vtedajšej Národnej rozvojovej agentúry (NFÜ), ktorá riešila eurofondy, a k ďalšiemu rastu prispelo zriadenie nových ministerských úradov.Népszava podrobne analyzuje situáciu jednotlivých rezortov, z ktorých najväčší rast pracovníkov zaznamenal úrad vlády z 93 v roku 2010 na terajších 780. Plán pre rok 2022 ráta dokonca až s 1872 pracovníkmi, pričom dôvodom tohto rastu je pričlenenie hlavného rozdeľovacieho orgánu fondov Európskej únie (EÚ) doposiaľ fungujúceho v rámci rezortu inovácií a technológií.Celkovou bilanciou obdobia rokov 2010-2022 bude 108-percentný rast pracovníkov ministerstiev, pričom pokles ich počtu bude iba v rezorte spravodlivosti - z 975 na 576 - a v agrárnom rezorte - zo 772 na 729.Denník v závere pripomína, že stúpli aj výdavky na štátny aparát - na budúci rok to bude 8,2 percenta hrubého domáceho produktu (HDP), kým v roku 2019 bol priemer výdavkov členských krajín EÚ 5,8 percenta v pomere k HDP. Výdavky Orbánovej vlády sú z tohto hľadiska tak v rámci Únie najvyššie.