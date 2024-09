Népszava: Putin v zozname sprostredkovateľov mieru nemenoval Maďarsko

Budapešť/Moskva 5. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtkovom prejave v zozname možných mierových sprostredkovateľov v rusko-ukrajinskom konflikte nemenoval Maďarsko. Upozornilo na to internetové vydanie denníka Népszava, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Denník z Putinovho vyjadrenia vyvodil záver, že "vojnový agresor neráta s mierovou misiou predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána".



Ruský prezident počas štvrtkového príhovoru opäť deklaroval pripravenosť Ruska začať mierové rokovania s Ukrajinou. Rokovania by však podľa jeho slov mali byť založené na predbežnej dohode, ktorú dosiahli ruskí a ukrajinskí vyjednávači v prvých týždňoch vojny na rokovaniach v Istanbule. Podľa Putina by sprostredkovateľmi mohli byť Čína, India a Brazília.



Maďarsko 1. júla prevzalo rotujúce predsedníctvo Rady EÚ, ktoré potrvá do konca roka. Orbán v priebehu nasledujúcich dní navštívil Ukrajinu, Rusko aj Čínu, pričom tieto cesty sám označil za "mierovú misiu". Kritizovali ho za to predstavitelia EÚ aj viacerých členských štátov, pričom zdôrazňovali, že na túto "mierovú misiu" nemal mandát EÚ. Sám Orbán síce vyslovene netvrdil, že zastupuje EÚ, avšak Putin ho počas schôdzky predstavil novinárom ako premiéra štátu, ktorý práve predsedá EÚ.



