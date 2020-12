Maďarský denník: Údaje o koronavíruse v Maďarsku sú nepoužiteľné

Budapešť 1. decembra (TASR) - Oficiálne údaje operačného štábu týkajúce sa šírenia nového druhu koronavírusu v Maďarsku sú k epidemiologickým rozhodnutiam nepoužiteľné, napísal v utorok denník Népszava s odvolaním sa na zdroje z kruhov zdravotníctva.



Zverejňované údaje sú čoraz ťažšie interpretovateľné, nezapadajú do kontextu a vzájomne si odporujú. Uplynulý víkend odborníkov napríklad zarazilo, že pomer prírastku nakazených bol 40-percentný a v pondelok až 62,5-percentný, pričom počet denných testov nevysvetliteľne výrazne klesol.



Kým v poslednom období bolo bežne urobených denne až takmer 20.000 testov, v posledných dňoch to bolo už iba menej ako 9000.



S pochybnosťami prijali zdravotníci aj údaje vládnej štatistiky týkajúce sa zotavených z ochorenia COVID-19. Kým donedávna počet zotavených bol vždy pod hodnotou 2800, v pondelok už operačný štáb informoval o 8200 prípadoch uzdravených. Podľa denníka operačný štáb sa ani len nepokúsil zdôvodniť nezvyčajný vývoj pandémie.



Népszava sa už vyše 50-krát obrátila na informačné centrum operačného štábu vlády na vyjasnenie protichodných a nevysvetlených otázok, avšak bezvýsledne.



Zdroje pracujúce v zdravotníctve pre denník uviedli, že považujú zverejňované údaje za nepoužiteľné pre rozhodovanie o epidemiologických opatreniach. Príčinou tohto stavu sčasti môže byť podľa nich aj skutočnosť, že údaje zaznamenávajú v rôznych časoch a z rôznych zdrojov, napríklad údaje záchrannej služby OMSZ spracúvajú ručne. Situáciu v oblasti údajov ďalej komplikuje, že nemocnice a záchranári začali robiť už aj antigénové rýchlotesty, po ktorých môže nasledovať ešte aj PCR test na potvrdenie, čím sa jeden človek dostáva do štatistiky dvakrát.



Experti však v jednom súhlasia so šéfkou Úradu štátnej zdravotnej služby (ÁNTSZ) Cecíliou Müllerovou, ktorá povedala, že síce v pomalšom tempe, ale nákaza nového druhu koronavírusu sa v krajine stále šíri ďalej a zatiaľ iba smeruje k svojmu vyvrcholeniu.



V utorok pribudlo za posledný deň 3951 nakazených koronavírusom a 154 obetí na životoch.





Spravodajca TASR Ladislav Vallach