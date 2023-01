Denník Népszava: Univerzitám sa musí vrátiť autonómia, tvrdia experti

Budapešť 10. januára (TASR) - Veda a vysoké školstvo v Maďarsku utrpia vážne škody, ak univerzitám nebude vrátená autonómia. Konštatoval to v utorok denník Népszava s odvolaním sa na odborníkov, podľa ktorých vláda musí túto situáciu vyriešiť do marca, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Denník reagoval na decembrové rozhodnutie Európskej komisie pozastaviť granty programu spolupráce a výmeny vzdelávania Erasmus+ financovaného Európskou úniou (EÚ) v prípade škôl kontrolovaných Fideszom, ktoré zverejnila Népszava v pondelok.



Hovorca Celoštátnej konferencie študentských samospráv (HÖOK) Marcell Budai označil zrušenie dotácií za devastačné. "Ide o bezprecedentný prípad, keď z programu podpory vylúčia členský štát Únie," zdôraznil. Ak vláda nechce, aby bolo 21 vysokých škôl trvalo vyradených z programu, musí nájsť rýchle riešenie. Program pre rok 2023 podľa jeho slov nie je ohrozený, avšak pre rok 2024 treba uzatvoriť zmluvy do konca marca.



Univerzity a vysoké školy sa zatiaľ k rozhodnutiu EK nechceli vyjadriť, pretože nemajú oficiálne vyjadrenie, píše denník.



Bývalý predseda Maďarskej akadémie vied (MTA) József Pálinkás podľa Népszava varoval, že pozastavenie grantov môže zničiť existujúce vedecké kontakty, ktoré je možné obnoviť iba dlhodobým úsilím. Obnovenie autonómie vzdelávacích inštitúcií si však vyžaduje iba pol dňa práce vlády a deň práce parlamentu, podčiarkol Pálinkás.



Ministerstvo kultúry a inovácií v pondelok vydalo vyhlásenie, podľa ktorého decembrové rozhodnutie EK nemá vplyv na aktuálne výmenné programy Erasmus, finančné zdroje na rok 2023 sú zabezpečené a študentov sa toto rozhodnutie nedotkne. "Existuje marcový termín, do ktorého vláda priebežne konzultuje o ďalšom nerušenom zabezpečení finančných zdrojov súvisiacich s vysokoškolským vzdelávaním," píše sa vo vyhlásení. Ministerstvo zdôraznilo, že Maďarsko rozhodnutie EK neprijíma a považuje ho za diskriminačné.



Minister zodpovedný za územný rozvoj a využitie únijných zdrojov Tibor Navracsics v rozhovore pre komerčnú televíziu RTL povedal, že vláda zváži, či by politici Fideszu nemali vystúpiť z nadácií univerzít.



Vzdelávacie inštitúcie, ktoré ovplyvňuje vládna strana Fidesz, podľa rozhodnutia EK nemôžu získať nové granty z programu spolupráce a výmeny vzdelávania Erasmus+ financovaného Európskou úniou (EÚ), ani z rámcového programu výskumu a inovácií Horizont Europe.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)