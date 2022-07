Népszava: Rakúsko kritizuje, že Nehammer prijme Orbána

Budapešť/Viedeň 28. júla (TASR) - Rakúsky kancelár Karl Nehammer má vo štvrtok vo Viedni prijať maďarského premiéra Viktora Orbána, čo vyvolalo vlnu odporu na Twitteri i v rakúskych médiách. Podľa nich kancelár robí veľkú zahraničnopolitickú chybu, keď päť dní po Orbánovom kontroverznom prejave v Sedmohradsku prijíma maďarského premiéra, píše internetové vydanie denníka Népszava. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Čoraz viac politických osobností a médií upozorňuje rakúskeho kancelára, že jeho povinnosťou je dištancovať sa od predsedu maďarskej vlády, píše denník.



Ako príklad citovala Népszava stredajší článok hospodárskeho magazínu Profil. "Nehammer by mohol Orbánovi v úvode položiť jednoduchú otázku: Milý Viktor, čo je to, čo vás vlastne drží ešte v Európskej únii?" uvádza sa v ňom. Magazín pripomenul, že maďarský premiér roky nadáva na Brusel.



Denník Die Presse v pondelok podotkol, že viedenská návšteva Orbána pre jeho kontroverzné vyjadrenia vyvinie tlak na Nehammera. Z prejavu maďarského premiéra vyzdvihol jeho slová o tom, že úlohou Európskej únie nie je postaviť sa na stranu Rusov či Ukrajincov, ale medzi nich, a pripomenul aj Orbánovu kritiku sankcií voči Rusku.



Rakúski Zelení, ktorí sú v koalícii s Rakúskou ľudovou stranou (ÖVP), očakávajú od Nehammera, že schôdzku využije na zdôraznenie dôležitosti európskej jednoty v súvislosti s ruskou agresiou voči Ukrajine, povedali pre Die Press zdroje zo strany Zelených. Podľa nich spochybnenie sankcií neprospieva postoju k Rusku, napriek tomu by bolo potrebné hľadať dialóg s Orbánom, v ktorom by sa malo hovoriť práve o týchto otázkach, tvrdia Zelení.



Orbán sa v sobotňajšom (23.7.) prejave na 31. letnej univerzite Maďarov v rumunskom meste Baile Tušnad okrem rusko-ukrajinskej vojny dotkol aj otázky miešania rás, ktorá takisto vyvolala negatívne reakcie doma i v zahraničí. "Nie sme (Maďari) zmiešaná rasa a nechceme sa stať miešanou rasou," vyhlásil okrem iného Orbán, varujúc pred miešaním Európanov s Neeurópanmi.











