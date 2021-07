Vysoký počet úmrtí na Covid-19 v Maďarsku je známy

Budapešť 2. júla (TASR) - Od vlaňajšieho septembra bol tento štvrtok prvým dňom, keď v súvislosti s ochorením COVID-19 v Maďarsku nikto nezomrel. Od marca 2020 zomrelo s covidom 29.992 pacientov, čo je porovnateľné s počtom obyvateľstva menšieho mesta, konštatoval vo štvrtok denník Népszava, podľa ktorého nie je zrejmé, či príslušné orgány skúmajú príčiny.



Denník citoval experta na zdravotníctvo Józsefa Vitraiho, podľa ktorého z uvedeného počtu úmrtí možno pripísať priamo na vrub covidu najviac 20.000 až 22.000 obetí na životoch. V súvislosti so zavedenými epidemiologickými opatreniami však súčasne zomrelo zhruba o 10.000 ľudí menej. Úmrtie nad priemer uplynulých piatich rokov tak dosahuje takmer 20.000.



Vitrai súhlasil s názorom odborníka na bioštatistiku Tamása Ferenciho, ktorý na základe analýzy zistil, že Maďarsko je v Európe počtom úmrtí súvisiacich s covidom v tretej tretine zoznamu krajín z pohľadu najvyššej mortality.



Experti sa zhodli v tom, že krajiny s nižšou úmrtnosťou vykonávali dôkladnejšie dohľadanie kontaktov, podstatne viac testovali, pričom obyvateľstvo v úspešnejších krajinách dôverovalo vláde i epidemiologickým orgánom, preto potom ľudia pravidlá a odporúčania dôsledne dodržiavali.



Príčiny vysokej úmrtnosti v Maďarsku zatiaľ systematicky nikto neodhaľuje. Nie je zrejmé ani to, či vedenie zdravotníctva a ďalšie príslušné orgány analyzujú, čo sa s covidovými pacientmi dialo v zdravotnom systéme, napísal Népszava v rozsiahlom článku, v ktorom denník zverejnil aj konkrétne skúsenosti viacerých lekárov. Tí sa sťažovali najmä na to, že v novej situácii im komplikovala situáciu skutočnosť, že sa nedostali k informáciám týkajúcim sa skúseností z liečby.