Nerudová by vyznamenala bratov Mašínovcov a raz a navždy to uzavrela

Praha 11. januára (TASR) - Česká prezidentská kandidátka Danuše Nerudová by vyznamenala kontroverzných bratov Mašínovcov. Povedala to v stredu v predvolebnom rozhovore pre webové Novinky.cz s tým, že by tak navždy uzavrela túto kapitolu, informuje TASR.



"Áno, hoci je mi ako človeku veľmi ľúto civilných obetí," reagovala Nerudová na otázku, či by vyznamenala Ctirada Mašína a Josefa Mašína.



Bratia Mašínovci boli súčasťou protikomunistického odboja, pri svojom úteku na Západ však zabili niekoľko civilistov.



"Títo ľudia bojovali proti režimu, ktorý vo vykonštruovaných procesoch popravoval ľudí, ženy. Všetci, ktorí proti tomuto protiprávnemu režimu bojovali, si zaslúžia úctu. Preto by som im vyznamenanie udelila. Raz a navždy by som tým uzavrela túto kapitolu," uviedla Nerudová.



Bratov doteraz nevyznamenal ani jeden z prezidentov – ani končiaci prezident Miloš Zeman, ktorý na to nevyužil ani svoju poslednú príležitosť pri ceremoniáli 28. októbra 2022.



"Pri svojom úteku na Západ dýkou podrezali hrdlo zviazanému zajatcovi a zastrelili pištoľou pokladníka, ktorý prevážal výplaty zamestnancov," vysvetlil vtedy Zeman svoj postoj.



Nerudová (44) je bývalá rektorka Mendelovej univerzity v Brne, vysokoškolská pedagogička a ekonómka.



Termín prezidentských volieb v Českej republike je stanovený na 13. a 14. januára 2023. V tretej priamej voľbe sa rozhodne o Zemanovom nástupcovi. Výsledky prvého kola budú známe v sobotu večer, prípadné druhé kolo sa uskutoční 27. a 28. januára.



Z prezidentských kandidátov sú podľa volebných prieskumov najviac favorizovaní Petr Pavel, Andrej Babiš a Danuše Nerudová.