Nerudová:To, že som tretia, nič neznamená, pootvorila som dvere ďalším

Praha 14. januára (TASR) - Kandidátka na prezidentku Českej republiky Danuše Nerudová v sobotu v prejave uviedla, že je zaskočená podporou a to, že skončila tretia, nič neznamená, lebo pootvorila dvere ďalším, čo prídu po nej. Vyjadrila sa tak na tlačovej konferencii po zverejnení predbežných výsledkov prvého kola volieb, informuje TASR.



Nerudová poďakovala svojim podporovateľom, dobrovoľníkom, rodine i svojmu tímu za prácu počas predvolebnej kampane. Ešte pred samotným prejavom si po príchode na pódium vyslúžila dlhý potlesk svojich priaznivcov.



"Celú dobu sme viedli pozitívnu kampaň a myslím si, že sme prispeli k dobrej nálade v tejto krajine. Som rada, že sme ukázali, že človek môže dôjsť ďaleko s pozitívnou kampaňou, že nikoho neočierňuje a s tým, že robí veci dobre," uviedla.



"Stále je tu veľké zlo. A to zlo sa volá Andrej Babiš. To zlo neodišlo a dostalo pomerne dosť percent vo voľbách. Nezabúdajme na to, že tu máme človeka, ktorý vlastní mediálne domy, politickú stranu, poslancov a teraz by chcel vlastniť Lány a Pražský hrad. A to zlo musíme spoločne poraziť," povedala Nerudová.



Zároveň zablahoželala Petrovi Pavlovi, ktorého nazvala "demokratickým víťazom volieb". "Dnes večer spolu budeme hovoriť o tom, aké sú možnosti, potom spoločne budeme nejaké výsledky ďalej prezentovať," dodala.



Danuše Nerudová skončila podľa doteraz sčítaných výsledkov na treťom mieste s takmer 14 percentami hlasov za Andrejom Babišom a Petrom Pavlom.