Nesmieme sa vzdať, tvrdí o boji s pandémiou koronavírusu šéf WHO

Ženeva 26. októbra (TASR) – Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie v pondelok vyhlásil, že je možné nad pandémiou koronavírusu zvíťaziť aj v miestach s narastajúcim výskytom ochorení COVID-19. Varoval tak predtým, aby sa krajiny v boji s novým koronavírusom vzdávali. Informáciu priniesla agentúra AFP.



„Nesmieme sa vzdať," vyhlásil generálny tajomník WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus počas virtuálneho brífingu. Pripustil, že počas niekoľkomesačného zápasenia s novým koronavírusom, ktorý si celosvetovo vyžiadal viac ako 1,1 milióna obetí, prichádza na rad vyčerpanie z pandémie.



„Situácia je náročná a vyčerpanie sa skutočne dostavilo," uviedol Tedros. „Nemôžeme sa však vzdať," zdôraznil. „Ak budú vládni predstavitelia konať rýchlo, vírus sa podarí zastaviť," tvrdí.



Jeho vyhlásenia prišli deň po tom, čo šéf kancelárie Bieleho domu Mark Meadows pre televíziu CNN uviedol, že administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa sa sústreďuje najmä na zmiernenie nového koronavírusu a nie na jeho vykynoženie.



„Nebudeme sa snažiť dostať pandémiu pod kontrolu. Budeme sa snažiť mať pod kontrolou prísun vakcíny a liečiv na zníženie počtu ochorení," uviedol Meadows a zároveň prirovnal smrteľnejšie ochorenie COVID-19 k sezónnej chrípke.



Podľa Ghebreyesusa by sa jednotlivé krajiny nemali vzdať kontroly nad vírusom, pričom opačný prístup označil za nebezpečný. Riaditeľ programu núdzových operácií WHO Michael Ryan zdôraznil, že zatiaľ čo zmiernenie efektov pandémie sú nevyhnutné, musíme naďalej pokračovať v snahe vírus poraziť.