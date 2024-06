Nespokojnosť Nemcov s vládnucou koalíciou je vysoká, ukázal prieskum

Berlín 13. júna (TASR) - Nespokojnosť nemeckých voličov s vládnucou koalíciou dosiahla rekordnú úroveň, ukázal prieskum verejnej mienky, ktorého výsledky vo štvrtok zverejnila verejnoprávna stanica ZDF. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Nepriaznivý údaj prichádza po tom, ako všetky nemecké koaličné strany dosiahli v minulotýždňových voľbách do Európskeho parlamentu slabé výsledky.



Spomedzi 1334 účastníkov prieskumu, ktorý sa konal 10.-12. júna, 71 percent uviedlo, že sú nespokojní s prácou vlády, pričom v máji to bolo 66 percent.



Približne 51 percent opýtaných sa vyslovilo za predčasné voľby, zatiaľ čo 66 percent stále verí, že koalícia vydrží do konca svojho funkčného obdobia v budúcom roku.



Všetky tri strany nemeckej vládnucej koalície utrpeli v eurovoľbách, ktoré sú prvým ukazovateľom celoštátneho hlasovania, straty, zatiaľ čo krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) dosiahla výrazný zisk.



Koalíciu tvoria Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD), Zväz 90/Zelení a Slobodná demokratická strana (FDP).



Výsledky tradičných strán, ako je SPD kancelára Olafa Scholza, ukazujú nespokojnosť Nemcov s poklesom životnej úrovne, zatiaľ čo vláda rieši energetickú krízu vyvolanú rusko-ukrajinským vojenským konfliktom a dôsledky covidovej pandémie.



Ešte slabší výsledok v hlasovaní o zložení Európskeho parlamentu prinútil francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona vypísať predčasné voľby po tom, ako krajne pravicové Národné združenie (RN) výrazne porazilo jeho centristickú koalíciu.