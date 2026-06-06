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PRIESKUM: Nespokojnosť s Merzovým výkonom dosiahla nový rekord

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Nemecký kancelár Friedrich Merz. Foto: TASR/AP

Prieskum, ktorý sa uskutočnil 4. a 5. júna na vzorke 1005 respondentov, tiež zistil rastúcu nespokojnosť s Merzom a jeho kabinetom aj medzi voličmi koaličných strán.

Autor TASR
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Berlín 6. júna (TASR) — Nespokojnosť verejnosti s pôsobením nemeckého kancelára Friedricha Merza dosiahla historické maximum. S jeho prácou nie je spokojných 77 percent občanov, čo je o šesť percentuálnych bodov viac v porovnaní s koncom apríla. Vyplýva z výsledkov prieskumu inštitútu INSA pre denník Bild zverejnených v sobotu.

Iba 15 percent respondentov uviedlo, že sú spokojní s Merzovým výkonom, čo je doteraz najnižšia zaznamenaná hodnota. Oproti koncu apríla sa ich podiel znížil o štyri percentuálne body.

Ďalších osem percent respondentov nevedelo na otázku odpovedať alebo sa nevyjadrilo.

S fungovaním celej vládnucej koalície zloženej z konzervatívnych strán CDU a CSU a sociálnych demokratov (SPD) je spokojných iba 16 percent respondentov, zatiaľ čo 78 percent hodnotí jej výkon negatívne.

Prieskum, ktorý sa uskutočnil 4. a 5. júna na vzorke 1005 respondentov, tiež zistil rastúcu nespokojnosť s Merzom a jeho kabinetom aj medzi voličmi koaličných strán.

„Vláda, ktorá si nezíska podporu ani vlastných voličov, je odsúdená na neúspech. Úroveň nespokojnosti ďaleko presahuje to, čo by sa bežne očakávalo v tejto fáze funkčného obdobia novej spolkovej vlády,“ povedal riaditeľ INSA Hermann Binkert.
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