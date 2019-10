NEŠTASTIE PRI ATLANTE: Na dom sa zrútilo lietadlo

Atlanta 30. októbra (TASR) - Prinajmenšom jedna osoba prišla v stredu o život pri páde malého lietadla, ktoré sa zrútilo na dom v radovej zástavbe pri meste Atlanta v americkom štáte Georgia. Druhú osobu, ktorá bola v čase nehody v lietadle, dosiaľ nenašli, informoval Dion Bentley, kapitán hasičského zboru okresu DeKalb.



Lietadlo typu Piper PA-28 havarovalo krátko po tom, ako o 10.30 h miestneho času (15.30 h SEČ) vzlietlo z letiska DeKalb–Peachtree pri Atlante, uviedol na Twitteri americký Federálny úrad pre letectvo (FAA). V oblasti bolo v tom čase hmlisto, píše agentúra AP.



Bentley priblížil, že lietadlo sa zrútilo do priestoru medzi dvoma domami v radovej zástavbe a dostať sa k vraku bolo preto ťažké. V dome v čase nehody nik nebol, a tak k ďalším zraneniam nedošlo.



Denník The Atlanta Journal-Constitution zverejnil fotografiu, na ktorej je vidno dom s čiastočne strhnutou stenou i strechou. Miestny obyvateľ novinám povedal, že tesne pred nehodou počul zvuky, podľa ktorých usúdil, že lietadlu sa nedarilo nabrať potrebnú výšku.



Pilot lietadla, ktoré sa zrútilo na dom predmestí New Yorku, zahynul

Malé lietadlo v utorok dopoludnia pri páde prerazilo strechu domu a spôsobilo explóziu, ktorá podpálila dva domy na predmestí New Yorku, patriacom do amerického štátu New Jersey. Pilot, ktorého najprv vyhlásili za nezvestného, zahynul. Aktuálne informácie priniesla v stredu tlačová agentúra AP.



V dome, do ktorého o 11.00 h miestneho času narazil stroj Cessna 414, sa práve nikto nenachádzal. Plamene sa však rozšírili na ďalší dom, z ktorého unikla bez zranenia žena. Nikto na zemi neutrpel zranenia. Oznámil to starosta newyorského predmestia Woodbridge John McCormac. Tragédia sa stala v časti Woodbridgeu nazývanej Colonia.



Lietadlo sa zrútilo neďaleko základnej školy, uviedol vyšetrovateľ Adam Gerhardt z americkej Národnej rady pre bezpečnosť dopravy (NTSB).



Po havárii šľahali do vzduchu plamene, dym sa valil niekoľko hodín a susedia pocítili, ako sa trasie zem.



Gerhardt povedal, že môže trvať až tri dni, kým odstránia vrak z domu, ktorého druhé poschodie lietadlo takmer odtrhlo, kým pristálo v suteréne.



Vyšetrovateľ tiež dodal, že incident postihol aj tretí dom.



Pilotom, ktorý zahynul, bol newyorský kardiológ na dôchodku a skúsený, nadšený letec Dr. Michael Schloss. Paul Dudel, riaditeľ letiska v meste Linden, kam stroj smeroval, sa rozprával so Schlossovou rodinou v štáte Virgínia. Dodal, že Schlossa poznal 30 rokov a označil ho za "renesančného muža". Pilot mal tiež licenciu leteckého mechanika.



Lietadlo vzlietlo pred 10.00 h z mesta Leesburg v americkom štáte Virgínia, na palube sa nachádzal iba pilot. Stroj smeroval na letisko v meste Linden v New Jersey, ktoré je vzdialené asi 6,5 kilometra od miesta nehody. Pilot dostal povolenie na pristátie v Lindene, ale náhle stratil kontakt s leteckým dispečingom.



Gerhardt uviedol, že pilot letel v súlade s pravidlami "letu podľa prístrojov", čo zvyčajne využívajú skúsení piloti, keď sa pohybujú so strojom za zníženej viditeľnosti. V oblasti vládlo v čase havárie zamračené a hmlisté počasie.



Hasiči dostali požiar pod kontrolu skoro popoludní, dodal ešte starosta.



Záverečnú správu NTSB o havárii zrejme vypracujú do dvoch rokov.