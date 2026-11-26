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NEŠŤASTIE V NELEGÁLNEJ BANI NA ZLATO: Hlásia mŕtvych a nezvestných
Záchranári sa sústreďujú na dve šachty, pri vstupe do ktorých používajú laná.
Autor TASR
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Jakarta 26. novembra (TASR) - Záchranári vo štvrtok obnovia pátranie po 13 baníkoch, ktorí uviazli v zaplavenej nelegálnej bani na zlato v indonézskej provincii Západná Jáva. Ďalších 13 baníkov nešťastie neprežilo, uviedli polícia a záchranné zložky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
V pondelok vstúpilo do bane v oblasti Pongkor v okrese Bogor južne od Jakarty celkovo 26 pracovníkov. Silné dažde následne zaplavili šachtu a baníkov uväznili v hĺbke približne 100 metrov pod zemou. Šéf polície provincie Západná Jáva Hengki uviedol, že šesť z 13 obetí už identifikovali.
Záchranári sa sústreďujú na dve šachty, pri vstupe do ktorých používajú laná. Pátranie im sťažuje hĺbka bane a úzke, šmykľavé a tmavé podmienky v šachtách.
Štátna ťažobná spoločnosť Antam, ktorá v regióne prevádzkuje zlaté bane, uviedla, že nešťastie sa stalo v nepovolenej bani a nesúviselo s jej činnosťou.
V Indonézii dochádza k častým banským nešťastiam, najmä v nelegálnych prevádzkach, ktoré úrady pre ich odľahlú polohu len ťažko kontrolujú. V januári v tej istej oblasti zahynulo niekoľko baníkov v nelegálnej zlatej bani na otravu oxidom uhoľnatým, informoval miestny portál Detik.
V pondelok vstúpilo do bane v oblasti Pongkor v okrese Bogor južne od Jakarty celkovo 26 pracovníkov. Silné dažde následne zaplavili šachtu a baníkov uväznili v hĺbke približne 100 metrov pod zemou. Šéf polície provincie Západná Jáva Hengki uviedol, že šesť z 13 obetí už identifikovali.
Záchranári sa sústreďujú na dve šachty, pri vstupe do ktorých používajú laná. Pátranie im sťažuje hĺbka bane a úzke, šmykľavé a tmavé podmienky v šachtách.
Štátna ťažobná spoločnosť Antam, ktorá v regióne prevádzkuje zlaté bane, uviedla, že nešťastie sa stalo v nepovolenej bani a nesúviselo s jej činnosťou.
V Indonézii dochádza k častým banským nešťastiam, najmä v nelegálnych prevádzkach, ktoré úrady pre ich odľahlú polohu len ťažko kontrolujú. V januári v tej istej oblasti zahynulo niekoľko baníkov v nelegálnej zlatej bani na otravu oxidom uhoľnatým, informoval miestny portál Detik.