Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 18. január 2026Meniny má Bohdana
< sekcia Zahraničie

NEŠŤASTIE: Výbuch v továrni si vyžiadal 2 obete a desiatky zranených

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

K výbuchu došlo okolo 15.00 h miestneho času (8.00 h SEČ) v oceliarni Baogang United Steel v meste Pao-tchou v severočínskom regióne Vnútorné Mongolsko, informovala štátna tlačová agentúra Sinchua.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Peking 18. januára (TASR) - Výbuch v oceliarni v severnej Číne si v nedeľu vyžiadal dve obete a 66 zranených, informovali štátne médiá. Traja ľudia sú v kritickom stave a päť ďalších je stále nezvestných. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

K výbuchu došlo okolo 15.00 h miestneho času (8.00 h SEČ) v oceliarni Baogang United Steel v meste Pao-tchou v severočínskom regióne Vnútorné Mongolsko, informovala štátna tlačová agentúra Sinchua.

Záchranné operácie naďalej pokračujú. Príčina incidentu sa stále vyšetruje, uviedla Sinchua.

Zábery na sociálnych sieťach zachytávajú zrútené stropy a trosky v továrni, ako aj obrovské kúdoly dymu. Obyvatelia vo vzdialenosti niekoľkých kilometrov uviedli, že výbuch otriasol ich domami a rozbil okná.

Priemyselnú výrobu v Číne sprevádzajú časté nehody. Príčinou je časté obchádzanie bezpečnostných predpisov.

Výbuch v továrni na výrobu ohňostrojov v provincii Hunan v strednej Číne si v júni minulého roka vyžiadal deväť obetí a spôsobil zranenia ďalším 26 ľuďom.
.

Neprehliadnite

Vlhová dostala zelenú na plnú záťaž a chce ísť na ZOH

HRABKO: Pochybujem, že sa KDH podarí spojiť konzervatívne sily

VHÚ: V databáze padlých vojakov z 1. sv. vojny pribudlo 10 046 mien

Kallasová: Vzhľadom na vývoj vo svete je možno dobrý čas začať piť