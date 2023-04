Nestrácam nádej, píše v liste novinár, ktorého v Rusku zadržali

Washington 15. apríla (TASR) - Americký denník The Wall Street Journal (WSJ) zverejnil v sobotu prvý list svojho spravodajcu Evana Gershkovicha z ruského väzenia, kde je držaný pre obvinenia zo špionáže. Ručne písaný list novinár adresoval svojej rodine, s ktorou bol tak v priamom kontakte prvýkrát od svojho marcového zadržania.



"Chcem povedať, že nestrácam nádej," napísal v liste, ktorý napísal svojej rodine žijúcej vo Filadelfii. "Čítam. Cvičím. A snažím sa písať. Možno konečne napíšem niečo dobré," pokračoval.



Dvojstranový ručne písaný list je datovaný 5. aprílom, pričom rodina novinára ho dostala v piatok. Napísaný je v ruštine, keďže práve touto rečou sa Gershkovich doma bežne rozprával s rodičmi, ktorí koncom 70. rokov emigrovali z vtedajšieho Sovietskeho zväzu.



"Mami, ty si ma, bohužiaľ, či už v dobrom alebo zlom, dobre pripravila na väzenskú stravu," napísal podľa WSJ žartovne Gershkovich s tým, že na raňajky dostáva napríklad ovsené vločky či pšeničnú kašu, čo sú jedlá, ktoré mu pripomínajú detstvo.



Gershkovich (31) adresoval list svojej "drahej rodine", a to matke, otcovi a sestre. Jeho mama, 66-ročná Ella Milmanová, uviedla, že list pretkal žartovnými odkazmi a podpichovaním rodičov v zjavnej snahe udržať ich tak v dobrej nálade. Dodala, že list jej spravil "veľkú radosť", keďže konečne priamo od syna počula, ako sa má.



Novinár tiež potvrdil, že dostal balíček obsahujúci toaletné potreby, papuče, oblečenie a perá. Zásielku mu vybavil priateľ, aby mu tak uľahčil život v známej moskovskej väznici Lefortovo.



"Myslím, že mám teraz viac oblečenia a vecí, ako majú doma mama s otcom," napísal Gershkovich. Skonštatoval tiež, že rodina by ho asi aj rada pretackala za emočnú ujmu, ktorú jej svojim uväznením spôsobuje. "Nebojte sa. Budete na to mať príležitosť," dodal a list podpísal svojou prezývkou "Váňa".



Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) oznámila Gershkovichovo zadržanie v Jekaterinburgu 30. marca pre podozrenie zo špionáže. Podľa FSB zbieral informácie o jednom z ruských zbrojárskych podnikov, na ktoré sa vzťahuje štátne tajomstvo. V Rusku mu za to hrozí až 20 rokov väzenia.



Momentálne je vyšetrovacej väzbe vo väznici Lefortovo v Moskve. Vo väzení ho dosiaľ navštívili len jeho ruskí právnici. Návštevy priateľov či predstaviteľov veľvyslanectva USA v Moskve, o ktoré opakovane žiadal, mu zatiaľ povolené neboli.



Ministerstvo zahraničných vecí USA deklarovalo, že tento novinár WSJ je v Rusku zadržiavaný nezákonne. Podľa hovorcu americkej diplomacie Vedanta Patela na stratégii na Gershkovichovo prepustenia pracuje už niekoľko amerických vládnych agentúr.



Gershkovicha čaká podľa odborníkov na ruský právny systém zdĺhavý proces s malou šancou na prepustenie.