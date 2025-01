Netanjahu a Biden diskutovali o pokroku v prepustení rukojemníkov

Jeruzalem/Washington 13. januára (TASR) — Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu hovoril s americkým prezidentom Joeom Bidenom o pokroku v rokovaniach o prepustení rukojemníkov zadržiavaných palestínskym militantným hnutím Hamas. Informoval ho o mandáte, ktorý dal izraelskej delegácii na rokovaniach v Dauhe s cieľom urýchliť prepustenie izraelských rukojemníkov, a poďakoval sa Bidenovi a zvolenému prezidentovi Donaldovi Trumpovi „za spoluprácu na tejto posvätnej misii“, uviedol vo vyhlásení Netanjahuov úrad. Informovala o tom agentúra AFP.



Biely dom uviedol, že Biden a Netanjahu diskutovali o prebiehajúcich rokovaniach v katarskom hlavnom meste Dauha a o prepustení rukojemníkov na základe dohody o prímerí, ktorú Biden predstavil už v máji minulého roka.



Biden hovoril s Netanjahuom aj o novom vývoji v regióne po dosiahnutí prímeria v Libanone, páde režimu Bašára Asada v Sýrii a oslabení postavenia Iránu. Podľa tlačovej správy Bieleho domu zdôraznil naliehavú potrebu prímeria v Pásme Gazy a návratu rukojemníkov, ako aj zvýšeného prísunu humanitárnej pomoci, ktorý by malo umožniť ukončenie bojov.



V Katare sa minulý víkend obnovili nepriame rokovania medzi Izraelom a Hamasom. Netanjahuov úrad v nedeľu agentúre AFP potvrdil, že do Dauhy pricestovala delegácia, v ktorej sú aj šéfovia izraelských tajných služieb Mosad a Šin Bet. Trump predtým Hamas varoval, že ak rukojemníkov neprepustí do jeho inaugurácie 20. januára, nastane „peklo“.