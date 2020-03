Netanjahu a Ganc pokročili v rokovaniach o spoločnej vláde

Jeruzalem 29. marca (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a jeho politický rival, nový predseda parlamentu Benny Ganc, dosiahli výrazný pokrok na rozhovoroch o veľkej koalícii. Šéf pravicovo-konzervatívneho Likudu Netanjahu a kandidát politického stredu Ganc rokovali dlhé hodiny až do noci, "aby vytvorili národnú núdzovú vládu, ktorá sa môže postarať o koronavírusovú krízu a ďalšie výzvy", oznámili obe strany v nedeľu. V priebehu dňa sa znova stretnú s cieľom podpísať dohodu, informuje agentúra DPA.



Podľa izraelských médií plánujú "rotáciu" na poste premiéra - najskôr má na ňom na rok a pol zotrvať Netanjahu a v októbri budúceho roka by ho vystriedal Ganc. Súčasťou dohody by mal byť aj prísľub, že Gancova strana podporí zákon, ktorý Netanjahuovi umožní následne pôsobiť vo funkcii vicepremiéra a ministra napriek obžalobe z korupcie. O rozdelení ministerských postov obe strany stále rokujú.



Spor okolo postupu Ganca viedol vo štvrtok k rozpadu jeho centristickej koalície Modrá a Biela. Do budúcej vlády s Netanjahuovým Likudom a možnými ďalšími stranami by tak podľa správ mala vstúpiť len Gancova strana Nezlomný Izrael.



Izrael má od konca roku 2018 dočasnú vládu pod vedením Netanjahua. V krajine sa 2. marca konali tretie parlamentné voľby za jeden rok, znova však nepriniesli jasného víťaza. Poverenie na zostavenie vlády dostal Ganc. Netanjahu s odvolaním sa na krízu okolo koronavírusu opakovane vyzval na "núdzovú" vládu jednoty.



Ganc doposiaľ odmietal veľkú koalíciu s Likudom, ak ho bude viesť Netanjahu, pretože ten je obvinený z korupcie v troch prípadoch. Vo štvrtok však vo vystúpení v parlamente oznámil, že sa bude zasadzovať za vytvorenie takejto koalície. "Toto nie je čas na spory a rozdelenie," vyhlásil v súvislosti so zdravotnou krízou. Kritici mu teraz vyčítajú, že porušil svoj ústredný predvolebný prísľub.