Netanjahu a Scholz sa zhodli, že Hamas treba eliminovať

Jeruzalem 17. marca (TASR) — Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a nemecký kancelár Olaf Scholz sa zhodujú na tom, že palestínske militantné hnutie Hamas musí byť eliminované. Mier nenastane, kým bude táto islamistická teroristická organizácia pôsobiť v Pásme Gazy, povedal Netanjahu v nedeľu na spoločnej tlačovej konferencii so Scholzom v Jeruzaleme. Informovala o tom agentúra DPA.



"Nemáme budúcnosť, ak Hamas, ktorý je odhodlaný spáchať na nás genocídu, zostane nedotknutý," uviedol Netanjahu. Zároveň prisľúbil, že civilné obyvateľstvo bude pred plánovanou ofenzívou v meste Rafah na juhu Pásma Gazy evakuované do bezpečia. Izrael tiež podľa neho vynakladá maximálne úsilie, aby umožnil dodávky pomoci obyvateľom Pásma Gazy pozemnou, námornou i vzdušnou cestou.



Scholz sa v prítomnosti Netanjahua vyslovil za to, aby bola dohoda o oslobodení izraelských rukojemníkov zadržiavaných militantmi z Hamasu v Pásme Gazy spojená s "dlhšie trvajúcim prímerím".



Izraelský premiér Netanjahu však konštatoval, že akákoľvek mierová dohoda, ktorá oslabí židovský štát a neumožní mu brániť sa proti nepriateľským susedom, by bola neprijateľná.



Nemecký kancelár zdôraznil, že Izrael má právo brániť sa proti teroru Hamasu, zároveň však vyzval Netanjahua, aby prehodnotil svoju stratégiu v Pásme Gazy, pretože za päť mesiacov vojny je počet civilných obetí veľmi vysoký, „mnohí by povedali, že príliš vysoký“.



Terorizmus nemožno podľa Scholza poraziť len vojenskými prostriedkami. "Potrebujeme riešenie tohto konfliktu, ktoré zabezpečí udržateľnú a trvalú bezpečnosť," uviedol Scholz a dodal, že potrebná je taká perspektíva pre Izraelčanov aj Palestínčanov, „v ktorej sa Palestínčania budú môcť zodpovedne postarať o svoje veci a sami si vládnuť“.



Scholz navštívil Izrael druhýkrát od krvavého útoku bojovníkov Hamasu na Izrael z vlaňajšieho 7. októbra. Pricestoval tam z Jordánska, kde o situácii v Pásme Gazy rokoval s jordánskym kráľom Abdalláhom II.