Netanjahu: Ak Hizballáh začne vojnu, južný Libanon sa zmení na Gazu

Jeruzalem 8. decembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu opäť dôrazne varoval libanonské proiránske hnutie Hizballáh pred rozpútaním vojny s Izraelom. Toto varovanie prišlo niekoľko hodín po tom, ako protitanková strela vypálená z Libanonu zabila na severe Izraela 54-ročného farmára. V reakcii na to izraelská armáda podnikla útoky, pri ktorých údajne zasiahla infraštruktúru Hizballáhu.



Ako informoval denník Jerusalem Post, Netanjahuovo vyjadrenie zaznelo vo štvrtok počas návštevy veliteľstva izraelskej armády pre sektor Sever. Premiéra pri nej sprevádzal minister obrany Joav Galant, náčelník štábu izraelskej armády Hercl (Herci) Halevi a veliteľ izraelských jednotiek pre tento sektor Ori Gordin.



Netanjahu pohrozil zrovnaním častí Libanonu so zemou, ak militantná skupina Hizballáh bude stupňovať svoje útoky na izraelské ciele. Vyhlásil, že zábery na objekty vo vojnou zničenom palestínskom Pásme Gazy poskytujú obraz o tom, aký by mohol byť osud Libanonu v prípade rozpútania vojny zo strany Hizballáhu.



"Ak sa Hizballáh rozhodne začať totálnu vojnu, potom on sám premení Bejrút a južný Libanon na Gazu a Chán Júnis," upozornil Netanjahu s odkazom na mesto na juhu Pásma Gazy, ktoré je považované za baštu militantov z Hamasu.



Netanjahu zároveň v príhovore k izraelským vojakom vyhlásil: "Sme odhodlaní zvíťaziť a dosiahneme ho s vašou pomocou".



Izraelský premiér navštívil jednotky dislokované na severe Izraela v situácii, keď pokračuje diplomatické úsilie s cieľom eliminovať ozbrojené incidenty na severe Izraela. Tieto snahy by mali zabrániť totálnej vojne, v ktorej by Izrael musel bojovať na dvoch frontoch - na palestínskych územiach aj v oblasti hraníc s Libanonom.



Izrael po masakre zo 7. októbra okamžite evakuoval obce v pohraničí s Libanonom, aby takto zabezpečil, že Hizballáh proti Izraelčanom na severe nepodnikne podobný útok ako komandá palestínskeho militantného hnutia Hamas a ďalších ozbrojených formácií, ktoré pri svojej do južného Izraela zabili viac ako 1200 ľudí a zajali ďalších okolo 240 rukojemníkov.



Po tom, čo Hamas v októbri zaútočil na juh Izraela a rozpútal tým súčasnú vojnu v Gaze, Hizballáh začal odpaľovať rakety na vojenské zariadenia pozdĺž severnej hranice Izraela.