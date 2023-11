Netanjahu: Ak Izrael prehrá vojnu s Hamasom, na rade budú USA a Európa

Washington 13. novembra (TASR) - Pokiaľ Izrael prehrá vojnu s palestínskym militantným hnutím Hamas, na rade budú Spojené štáty a Európa, vyhlásil izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu v rozhovore pre stanicu CNN. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.



"Nie je to len naša vojna, ale aj vaša... Je to bitka civilizácie proti barbarstvu," uviedol Netanjahu pre americkú stanicu. Ak Izrael vojnu nevyhrá, konflikt sa podľa neho rozšíri aj do Európy a USA. "Budete na rade," povedal.



V rozhovore tiež opätovne odmietol kritiku vysokého počtu civilných obetí v Pásme Gazy. "Izrael bojuje v súlade s medzinárodným právom. Izraelská armáda odvádza v snahe minimalizovať civilné obete príkladnú prácu," uviedol.



Za tragické umieranie civilistov je podľa neho zodpovedné hnutie Hamas. "(Hamas) strieľal na bezpečnú zónu a koridor, ktorý sme nariadili... aby Palestínčanom zabránil prejsť do bezpečia. Do škôl a nemocníc umiestňuje rakety, pod posteľami detí má tunely," vyhlásil.



Vojna v Pásme Gazy vypukla po koordinovaných útokoch Hamasu na Izrael zo 7. októbra, ktoré si vyžiadali približne 1200 mŕtvych. Izrael reagoval odvetnými útokmi na túto palestínsku enklávu. Vláda ovládaná Hamasom v nedeľu uviedla, že útoky si dosiaľ vyžiadali 11.180 obetí, z nich 4609 tvoria deti a 3100 ženy. Ďalších 28.200 ľudí utrpelo zranenia.