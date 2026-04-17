< sekcia Zahraničie
Netanjahu avizuje, že Izrael s Hizballáhom ešte neskončil
Autor TASR
Jeruzalem 17. apríla (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v piatok uviedol, že s dočasným prímerím s Libanonom súhlasil na žiadosť Spojených štátov. Zdôraznil však, že Izrael „ešte nedokončil“ svoju operáciu proti libanonskému proiránskemu hnutiu Hizballáh, pričom cieľ Izraela - rozbiť toto hnutie - „nebude dosiahnutý zajtra.“ Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
„Cesta k mieru s Libanonom je dlhá, ale začali sme,“ povedal Netanjahu vo videopríhovore, v ktorom prímerie označil za príležitosť na dosiahnutie „diplomatického i vojenského riešenia“ s libanonskou vládou. Doplnil však, že ide o situáciu, keď „jedna ruka drží zbraň; druhá je natiahnutá k mieru.“
Podľa Netanjahua vojnou proti Hizballáhu, ktorá sa obnovila 2. marca, Izrael odrazil „dve hrozby prichádzajúce z Libanonu.“ Spresnil, že ide o bezprostrednú hrozbu v podobe „vniknutia tisícov teroristov na naše územie“ a „paľby protitankových rakiet na naše obce“ a „vzdialenú hrozbu“ v podobe „rakiet a striel určených na zničenie izraelských miest“.
Netanjahu v príhovore tvrdil, že Izrael od 7. októbra 2023 zničil približne 90 percent rakiet v arzenáli Hizballáhu.
„Dnešný Hizballáh je len tieňom svojho bývalého ja (...), ale úprimne hovorím: ešte sme prácu nedokončili,“ dodal. Poukázal na existujúce raketové a dronové hrozby zo strany Hizballáhu a naznačil aj ďalšie možné kroky Izraela, avšak bez toho, aby uviedol podrobnosti. Zdôraznil, že úsilie o rozloženie Hizballáhu si bude vyžadovať „trvalé úsilie, trpezlivosť a opatrnú navigáciu v diplomatickej oblasti“.
Prímerie medzi Izraelom a Libanonom nadobudlo platnosť vo štvrtok o 23.00 h SELČ po telefonátoch, ktoré prezident USA Donald Trump uskutočnil s libanonským prezidentom Džúzífom Awnom a Netanjahuom.
Podľa dohody si Izrael ponecháva právo konať proti bezprostredným alebo pretrvávajúcim hrozbám, zatiaľ čo Libanon je povinný podniknúť kroky na zabránenie útokom Hizballáhu a neštátnych ozbrojených skupín.
Trump sľúbil, že Izrael zastaví útoky na Libanon, pričom takéto akcie zároveň označil za „ZAKÁZANÉ“, lebo Washington sa bude samostatne zaoberať Hizballáhom „vhodným spôsobom“.
Napriek prímeriu libanonské médiá informovali o pokračujúcich izraelských útokoch vrátane detonácií v al-Chijám a Bint Džubajl, ostreľovaní v Dibbíne a zvýšenej aktivite dronov nad lokalitou Rášajá a horou Hermon. Libanonská armáda od začiatku prímeria nehlásila žiadne porušenia zo strany Hizballáhu.
