Netanjahu: Boj s Hizballáhom potrvá, kým sa Izraelčania nevrátia domov

Tel Aviv 25. septembra (TASR) - Izrael nezastaví svoju vojenskú operáciu proti libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh, kým sa obyvatelia Izraela, ktorí žijú na severe krajiny pri hraniciach s Libanonom, nebudú môcť bezpečne vrátiť do svojich domovov. Vyhlásil to v stredu izraelský premiér Benjamin Netanjahu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Zasahujeme Hizballáh údermi, ktoré si ani nedokázal predstaviť. Robíme to plnou silou... neodpočinieme si, kým sa nevrátia domov," uviedol izraelský premiér vo vyhlásení.



Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Herci Halevi skôr v stredu uviedol, že povedal vojakom, aby boli pripravení na možný vstup do Libanonu. "Nekončíme. Budeme útočiť na Hizballáh a ubližovať mu všade," uviedol Halevi.



Americký Pentagón v reakcii na Haleviho vyhlásenie uviedol, že si nemyslí, že "bezprostredne" hrozí izraelská pozemná operácia v Libanone. "Určite nechceme vidieť prijatie nejakých krokov, ktoré by mohli viesť k ďalšej eskalácii v regióne," uviedla hovorkyňa Pentagónu Sabrina Singhová. "Chceme vidieť diplomatické vyriešenie a riešenie na zabránenie úplnej vojny," dodala.



Izrael podnikol v posledných dňoch stovky útokov na ciele Hizbaláhu v Libanone. Tieto útoky si pritom podľa libanonského ministerstva zdravotníctva vyžiadali už vyše 600 obetí na životoch a ranených.



Medzi Hizballáhom a Izraelom prichádza k takmer každodenným cezhraničným prestrelkám a raketovým útokom od začiatku vojny v Pásme Gazy, ktorý vypukla vlani v októbri medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Násilie na izraelsko-libanonských hraniciach však eskaluje od minulotýždňového útoku v Libanone, pri ktorom vybuchli komunikačné zariadenia používané členmi Hizballáhu. Tento útok, pri ktorom zomrelo 39 ľudí a asi 3000 ich utrpelo zranenia, je pripisovaný Izraelu.