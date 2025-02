Netanjahu bude vo Washingtone rokovať o ďalšej fáze dohody o Gaze

Tel Aviv/Gaza/Washington 1. februára (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu začne v pondelok počas svojej návštevy Washingtonu rokovať o druhej fáze dohody o prímerí v Pásme Gazy. Vyplýva to z vyhlásenia jeho kancelárie, ktoré zverejnila v sobotu večer. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Netanjahu sa na nadchádzajúcich rokovaniach v USA dohodol s vyslancom amerického prezidenta pre Blízky východ Stevom Witkoffom.



Poradca izraelského premiéra Dmitrij Gendelman pre ruskú agentúru TASS povedal, že Netanjahu do Washingtonu poletí už v nedeľu a stretne sa s prezidentom USA Donaldom Trumpom. Trump ho predtým pozval utorňajšiu návštevu v Bielom dome. Lídri by mali podľa Gendelmana rokovať o viacerých témach vrátane ďalších fázach dohody medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas.



"Na historickom stretnutí budú obaja lídri hovoriť o situácii v Gaze, probléme s rukojemníkmi, úsilí čeliť všetkým prvkom iránskej osi zla a ďalších kľúčových otázkach," potvrdila schôdzku aj kancelária izraelského premiéra.



Denník The Times of Israel poznamenal, že pondelok je 16. dňom prvej fázy prímeria v Pásme Gazy a dohody o rukojemníkoch a zároveň dňom, keď sa majú začať rokovania o druhej fáze.



Netanjahu bude podľa svojej kancelárie "prvým zahraničným lídrom pozvaným do Bieleho domu počas druhého prezidentského obdobia Donalda Trumpa".



Dohoda medzi Izraelom a Hamasom, uzavretá 19. januára, pozostáva z troch fáz. V prvej fáze Hamas v priebehu 42 dní prepustí 33 rukojemníkov. Podľa stanice Sky News budú prepustené všetky ženy vrátane vojačiek, deti a muži starší ako 50 rokov. Izrael prepustí 990 až 1650 palestínskych väzňov a zadržaných osôb.



Druhá fáza by mala zahŕňať prepustenie všetkých zostávajúcich rukojemníkov vrátane izraelských vojakov. Zároveň by mal Izrael úplne stiahnuť svoje jednotky z Pásma Gazy.



Tretia a záverečná fáza zahŕňa obnovu palestínskej enklávy a odovzdanie zvyšných tiel rukojemníkov. Na túto úlohu budú dohliadať Egypt, Katar a OSN.