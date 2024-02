Netanjahu: Budeme pokračovať vo vojenskom tlaku v konflikte s Hamasom

Jeruzalem 12. februára (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok zopakoval svoje presvedčenie, že jedine vojenský tlak - až do úplného víťazstva nad palestínskym militantným hnutím Hamas - vyústi do oslobodenia zvyšných rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Izraelské sily medzičasom v pondelok oslobodili dvoch rukojemníkov po vtrhnutí do prísne stráženého bytu v meste Rafah na juhu Pásma Gazy. Podľa Hamasom riadených úradov pri izraelskej operácii, ktorú sprevádzalo aj letecké bombardovanie, zahynulo najmenej 100 Palestínčanov.



"Iba neustály vojenský tlak až do úplného víťazstva povedie k prepusteniu všetkých našich rukojemníkov," uviedol Netanjahu prostredníctvom svojej kancelárie.



Izrael v súčasnosti čelí medzinárodnej kritike v súvislosti s plánom rozšíriť pozemnú operáciu aj do Rafahu, v ktorom našlo útočisko viac ako milión Palestínčanov utekajúcich pred vojnou v enkláve.



Toto mesto, ktoré je podľa Izraela poslednou zostávajúcou baštou Hamasu, sa nachádza na hraniciach medzi Gazou a Egyptom. Vysídlení Palestínčania v ňom žijú v stanových táboroch a prístreškoch spravovaných OSN.



Americký prezident Joe Biden v nedeľu Netanjahuovi po telefóne povedal, že izraelské sily by nemali v Rafahu podniknúť pozemnú operáciu, kým nie je vypracovaný "dôveryhodný a realizovateľný" plán na zaistenie bezpečnosti a ochrany civilistov.



V rozhovore pre americkú televíziu ABC News zverejnenom v nedeľu Netanjahu povedal, že Izrael poskytne bezpečný prechod pre civilistov pred útokom na Rafah. Podľa neho je táto ofenzíva kľúčom k zničeniu militantného hnutia Hamas.



Na otázku, kam majú podľa neho Palestínčania z Rafahu odísť, Netanjahu odpovedal, že sa ešte pracuje na pláne. Spomenul pritom oblasť severne od Rafahu, ktorú by bolo možné podľa neho použiť ako bezpečnú zónu pre civilistov.



Vojna v Pásme Gazy vypukla po bezprecedentnom útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, pri ktorom militanti zabili vyše 1200 ľudí, zväčša civilistov. Palestínske komandá tiež uniesli asi 250 rukojemníkov, z ktorých 132 naďalej zadržiavajú v Pásme Gazy. Izrael predpokladá, že 29 rukojemníkov medzičasom zahynulo.



Izrael v reakcii na útok prisľúbil, že Hamas zlikviduje, a jeho odvetné vzdušné útoky a pozemná ofenzíva si v Pásme Gazy podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva vyžiadali už viac ako 28.300 obetí.