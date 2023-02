Netanjahu by zvážil úlohu sprostredkovateľa medzi Ruskom a Ukrajinou

Jeruzalem 1. februára (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu by zvážil prevzatie úlohy sprostredkovateľa medzi Ruskom a Ukrajinou, ak by ho o to tieto dve krajiny a USA požiadali. Povedal to v utorok v rozhovore pre spravodajskú televíziu CNN, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Ak by ma požiadali všetky náležité strany, zvážil by som to, no nesnažím sa do toho natlačiť," uviedol Netanjahu. Zároveň dodal, že by ponuka musela prísť v "správnom čase a za správnych okolností".



Okrem Ukrajiny a Ruska, ktoré sú vo vojne, musia Netanjahua o sprostredkovanie požiadať aj Spojené štáty, ktoré sú blízkym spojenom Izraela. Podľa premiéra totiž nie je dobré, keď je do jednej záležitosti zapojených priveľa strán.



Netanjahu ďalej uviedol, že krátko po začatí vojenskej invázie Ruska na Ukrajinu vlani vo februári bol požiadaný, aby sa ujal funkcie sprostredkovateľa. Odmietol však, pretože v tom čase bol lídrom izraelskej opozície a nie premiérom. "Mám pravidlo. V jednom čase môže byť iba jeden premiér," uviedol Netanjahu. Odmietol pritom uviesť, kto ho o to požiadal, a povedal, že išlo iba o "neoficiálnu" žiadosť.



Ukrajina požiadala predchodcu Netanjahua Naftaliho Bennetta, aby v konflikte s Ruskom pôsobil ako sprostredkovateľ. Bennet sa vlani v marci stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a hovoril aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, no nedokázal sprostredkovať mierovú dohodu, pripomína Reuters.