Netanjahu chce budovať nové byty pre osadníkov v Predjordánsku

Jeruzalem 25. februára (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok vyhlásil, že vydal pokyn napredovať s plánom výstavby približne 3500 bytových jednotiek pre židovských osadníkov v jednej z najcitlivejších oblastí okupovaného Západného brehu. Projekt výstavby v sektore E-1 je po medzinárodnej kritike zmrazený. Informovala o tom agentúra Reuters.



Toto svoje rozhodnutie Netanjahu oznámil len šesť dní pred predčasnými parlamentnými voľbami, ktoré sa v Izraeli budú konať 2. marca a pred ktorými sa úradujúci izraelský premiér a jeho strana Jednota (Likud) - podľa Reuters - snažia poistiť si podporu od židovských osadníkov a stúpencov politiky budovania nových osád na okupovaných palestínskych územiach.



Palestínski a zahraniční oponenti namietajú voči plánu výstavby v sektore E-1 na Západnom brehu, pričom varujú, že izraelské osady vybudované v tomto kopcovitom teréne rozpolia Západný breh, odrežú Palestínčanov od Jeruzalema a znova oddialia ich nádeje na vlastný štát s celistvým územím.



Napriek tejto kritike Netanjahu v utorok vyhlásil, že dal pokyn na vydanie povolenia na realizáciu plánu na výstavbu 3500 bytových jednotiek v sektore E-1. Pripomenul, že projekt je zmrazený šesť a pol roka.



Plán E-1 by rozšíril veľké židovské osídlenie Maale Adumim, čím by sa efektívne spojilo s Jeruzalemom, od ktorého je táto oblasť vzdialená približne 15 minút jazdy autom.



Netanjahu pred niekoľkými dňami - 20. februára - oznámil, že odobril výstavbu 3000 nových domov v lokalite Givat ha-Matos, židovskej mestskej štvrti v južnej časti Jeruzalema, ktorá leží v okupovanom východnom Jeruzaleme a v susedstve arabskej štvrte Bajt Safáfá.



Výstavbu 2610 bytových jednotiek v židovských osadách v Givat ha-Matos odobril jeruzalemský plánovací výbor už v roku 2014. Izraelská vláda projekt zastavila po kritike Spojených štátov a Európskej únie.



Kritici izraelského plánu vtedy uviedli, že výstavba by oddelila niekoľko častí východného Jeruzalema od neďalekého palestínskeho mesta Betlehem v okupovanom Predjordánsku.



Palestínčania tento krok okamžite odsúdili ako súčasť Netanjahuovej taktiky pred voľbami.



Izrael okupuje Predjordánsko od šesťdňovej vojny z roku 1967. Z pohľadu medzinárodného práva sú židovské osady postavené na týchto územiach ilegálne a bránia pokračovaniu mierového procesu, keďže sa rozprestierajú na územiach vnímaných Palestínčanmi ako súčasť ich budúceho štátu.



Netanjahu prisľúbil, že v prípade víťazstva vo voľbách Izrael anektuje okupované územia na západnom brehu rieky Jordán (Predjordánsko), čo umožňuje aj plán na dosiahnutie mieru medzi Izraelom a Palestínčanmi, ktorý americký prezident Donald Trump predstavil 28. januára. Izraelská vláda plán privítala, zatiaľ čo Palestínska samospráva ho odmietla s tým, že nespravodlivo nadŕža židovskému štátu.