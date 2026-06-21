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Netanjahu chce izraelských vojakov v Libanone, Hizballáh to odmieta
Izraelské vojská vpadli do južného Libanonu po vypuknutí vojny s Hizballáhom začiatkom marca.
Autor TASR
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Bejrút 21. júna (TASR) - Vodca libanonského militantného hnutia Hizballáh Naím Kásim v nedeľu odmietol zachovanie izraelskej bezpečnostnej zóny v Libanone. Požaduje to izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý v nedeľu vyhlásil, že izraelské sily zotrvajú na juhu Libanonu tak dlho, ako to bude potrebné. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Zotrvávanie na libanonskom území je nemožné. Pre Izrael neexistujú žiadne bezpečnostné zóny... máme národnú armádu, ktorá je nasadzovaná a zodpovedá za zachovanie suverenity, a práve s ňou spolupracujeme,“ povedal Kásim v televíznom prejave. „Izrael je agresorom a musí odísť. Amerika nesie plnú zodpovednosť,“ zdôraznil.
Izraelské vojská vpadli do južného Libanonu po vypuknutí vojny s Hizballáhom začiatkom marca. Aktuálne operujú v tzv. bezpečnostnej zóne, ktorá siaha asi 10 kilometrov do libanonského územia pozdĺž spoločných hraníc.
„Zostaneme v bezpečnostnej zóne v južnom Libanone tak dlho, ako bude potrebné na ochranu našich drahých obyvateľov na severe a všetkých občanov Izraela. Nič tento záväzok nezmení,“ vyhlásil v nedeľu Netanjahu.
Situácia v Libanone bola hlavnou témou prvého kola rokovaní medzi USA a Iránom vo Švajčiarsku.
„Zotrvávanie na libanonskom území je nemožné. Pre Izrael neexistujú žiadne bezpečnostné zóny... máme národnú armádu, ktorá je nasadzovaná a zodpovedá za zachovanie suverenity, a práve s ňou spolupracujeme,“ povedal Kásim v televíznom prejave. „Izrael je agresorom a musí odísť. Amerika nesie plnú zodpovednosť,“ zdôraznil.
Izraelské vojská vpadli do južného Libanonu po vypuknutí vojny s Hizballáhom začiatkom marca. Aktuálne operujú v tzv. bezpečnostnej zóne, ktorá siaha asi 10 kilometrov do libanonského územia pozdĺž spoločných hraníc.
„Zostaneme v bezpečnostnej zóne v južnom Libanone tak dlho, ako bude potrebné na ochranu našich drahých obyvateľov na severe a všetkých občanov Izraela. Nič tento záväzok nezmení,“ vyhlásil v nedeľu Netanjahu.
Situácia v Libanone bola hlavnou témou prvého kola rokovaní medzi USA a Iránom vo Švajčiarsku.