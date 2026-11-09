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Netanjahu chce opäť vytvoriť vlády národnej jednoty pod svojím vedením
Dodal, že je pripravený okamžite začať rokovania s každou stranou, ktorá bude ochotná diskutovať o jeho návrhu.
Autor TASR
Tel Aviv 9. novembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok opäť vyzval na vytvorenie vlády národnej jednoty, v ktorej by boli zastúpené sionistické aj ultraortodoxné strany. Podľa neho je zostavenie takejto koalície nevyhnutné, informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI).
„Nikoho nevylučujem a ani nikto iný by nemal nikoho vylučovať,“ uviedol Netanjahu vo videu zverejnenom svojím úradom. Vyjadril sa tak deň po tom, ako izraelský prezident Jicchak Herzog poveril zostavením vlády predsedu centristickej strany Jašar Gadiho Eizenkota. Podľa Netanjahua teraz „musíme spojiť sily, aby sme čelili výzvam, ktoré stoja pred nami.“
Netanjahu naďalej tvrdí, že ako líder najsilnejšej strany Likud by mal viesť vládu, v ktorej by boli zastúpené „všetky strany národného tábora vrátane ultraortodoxných strán a všetkých ostatných sionistických strán“.
Dodal, že je pripravený okamžite začať rokovania s každou stranou, ktorá bude ochotná diskutovať o jeho návrhu.
Na vytvorenie vlády národnej jednoty Netanjahu vyzval už v sobotu, ešte pred oznámením Herzogovho rozhodnutia. Podobnú výzvu predniesol aj pred parlamentnými voľbami 27. októbra a krátko po ich skončení. Vtedy však hovoril o vytvorení vlády, ktorá by združovala široké spektrum politických strán.
Netanjahu zároveň zopakoval, že podľa neho nie je možné zostaviť vládu s podporou „priaznivcov Hamasu“ ani byť od nich pri vládnutí závislý.
„Nie je možné bojovať proti Iránu a jeho ďalším radikálnym islamským spojencom, ak ste vo vláde závislí od radikálneho islamu,“ vyhlásil. Narážal tým na dve arabské strany - Zjednotenú arabskú kandidátku (Raam), vedenú Mansúrom Abbásom, a Spoločnú kandidátku, ktoré podporili Eizenkota ako kandidáta na premiéra.
Netanjahu trvá na tom, že prípadná vláda musí zahŕňať aj jeho doterajších koaličných partnerov – nacionalistické strany Náboženský sionizmus (Tkuma) a Židovská sila (Ocma jehudit), ako aj ultraortodoxné strany.
„Nikoho nevylučujem a ani nikto iný by nemal nikoho vylučovať,“ uviedol Netanjahu vo videu zverejnenom svojím úradom. Vyjadril sa tak deň po tom, ako izraelský prezident Jicchak Herzog poveril zostavením vlády predsedu centristickej strany Jašar Gadiho Eizenkota. Podľa Netanjahua teraz „musíme spojiť sily, aby sme čelili výzvam, ktoré stoja pred nami.“
Netanjahu naďalej tvrdí, že ako líder najsilnejšej strany Likud by mal viesť vládu, v ktorej by boli zastúpené „všetky strany národného tábora vrátane ultraortodoxných strán a všetkých ostatných sionistických strán“.
Dodal, že je pripravený okamžite začať rokovania s každou stranou, ktorá bude ochotná diskutovať o jeho návrhu.
Na vytvorenie vlády národnej jednoty Netanjahu vyzval už v sobotu, ešte pred oznámením Herzogovho rozhodnutia. Podobnú výzvu predniesol aj pred parlamentnými voľbami 27. októbra a krátko po ich skončení. Vtedy však hovoril o vytvorení vlády, ktorá by združovala široké spektrum politických strán.
Netanjahu zároveň zopakoval, že podľa neho nie je možné zostaviť vládu s podporou „priaznivcov Hamasu“ ani byť od nich pri vládnutí závislý.
„Nie je možné bojovať proti Iránu a jeho ďalším radikálnym islamským spojencom, ak ste vo vláde závislí od radikálneho islamu,“ vyhlásil. Narážal tým na dve arabské strany - Zjednotenú arabskú kandidátku (Raam), vedenú Mansúrom Abbásom, a Spoločnú kandidátku, ktoré podporili Eizenkota ako kandidáta na premiéra.
Netanjahu trvá na tom, že prípadná vláda musí zahŕňať aj jeho doterajších koaličných partnerov – nacionalistické strany Náboženský sionizmus (Tkuma) a Židovská sila (Ocma jehudit), ako aj ultraortodoxné strany.