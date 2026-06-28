Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 28. jún 2026Meniny má Beata
< sekcia Zahraničie

Netanjahu chce po voľbách vytvoriť širokú vládnu koalíciu

.
Na snímke izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP

Netanjahu je najdlhšie úradujúcim izraelským premiérom.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Tel Aviv 27. júna (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu má v úmysle vytvoriť po nadchádzajúcich parlamentných voľbách širokú vládnu koalíciu. Povedal to v sobotu v televízii, pričom sa podľa agentúry AFP dištancoval od krajnej pravice aj od ľavicových strán.

Parlamentné voľby v Izraeli sú naplánované na druhú polovicu októbra 2026. Netanjahu nedávno vyhlásil, že plánuje kandidovať a pokúsiť sa zvíťaziť, a to napriek kritike, ktorú v krajine dostáva za vojnu na Blízkom východe a jej následky.

„Mám v úmysle zostaviť širokú národnú vládu – ani pravicovú, ani ľavicovú, ktorá by bola závislá od arabských strán, ale širokú národnú vládu,“ povedal v sobotu.

Netanjahu v súčasnosti vedie koalíciu zloženú výlučne z pravicových strán a strán reprezentujúcich ultraortodoxných židov. Tí požadujú prijatie zákonov, ktoré by zachovali ich výnimky z povinnej vojenskej služby.

Prieskumy verejnej mienky podľa denníka The Times of Israel ukazujú, že nie je jasné, či sa Netanjahuovi podarí zostaviť pravicovú koalíciu, ktorá by mu zabezpečila väčšinu v parlamente a umožnila mu zostať pri moci.

Netanjahu je najdlhšie úradujúcim izraelským premiérom. V tejto funkcii je s prerušením už takmer 20 rokov. súčasne čelí súdnemu konaniu pre podozrenia z korupcie.
.

Neprehliadnite

Program MS v noci z piatka 26. na sobotu 27. júna

MAŤAVKOVÁ: Ligu majstrov v Lyone a proti Chelsea mi nevezme už nikto

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čaká nás pekelne teplý víkend. Čo bude potom?

VIDEO: ZRÁŽKA VLAKOV V POĽSKU: Nachádzalo sa v nich približne 200 ľudí