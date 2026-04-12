Nedela 12. apríl 2026
Netanjahu chce s Libanonom uzavrieť zmluvu, ktorá pretrvá generácie

Záchranári odnášajú zraneného muža z budovy, ktorá bola zasiahnutá počas izraelského leteckého útoku v Bejrúte v stredu 8. apríla 2026. Izraelská armáda v stredu ráno podnikla niekoľko útokov na juhu Libanonu. Hovorca izraelskej armády Avichaj Adrai vo svojom príspevku na sociálnej sieti X pred údermi vyzval obyvateľov mesta Súr, aby sa okamžite evakuovali, a zároveň zverejnil mapu so zameraným cieľom. Informoval o tom spravodajský web The Times of Israel (TOI).Adrai doplnil, že dvojtýždňové prímerie medzi USA a Iránom sa nevzťahuje na Libanon, čo v reakcii na dohodu v noci na stredu vyhlásil aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Jeruzalem 12. apríla (TASR) - Izrael chce s Libanonom uzavrieť takú mierovú zmluvu, „ktorá bude trvať generácie,“ vyhlásil v sobotu izraelský premiér Benjamin Netanjahu, informovala agentúra AFP.

Podľa Netanjahua Libanon v marci opakovane žiadal Izrael o začatie priamych mierových rokovaní. „Súhlasil som,“ povedal izraelský premiér v televíznom prejave. Uviedol, že akékoľvek budúce mierové rokovania s Libanonom musia viesť k dohode, ktorá bude dlhodobo udržateľná. Zdôraznil, že Izrael súhlasí so začiatkom priamych rozhovorov, pričom ich podmienkou z jeho strany je odzbrojenie proiránskeho hnutia Hizballáh a perspektíva dosiahnutia stabilnej mierovej dohody.

V súvislosti s bojom proti ozbrojeným skupinám podporovaným Iránom Netanjahu privítal, že izraelské bezpečnostné zložky vytvorili bezpečné zóny v palestínskom Pásme Gazy, Sýrii a Libanone.

„V Gaze sa porátame s Hamasom (palestínskym radikálnym hnutím),“ sľúbil a dodal, že Izrael sa „postará aj o rakety, ktoré stále vlastní proiránske libanonské militantné hnutie Hizballáh. Podľa Netanjahua mal Hizballáh v pláne vyslať k hraniciam s Izraelom tisíce príslušníkov svojich elitných jednotiek Radwán a následne zaútočiť na Galileu a dobyť ju. „Stále s nimi bojujeme; nie je to koniec,“ vyhlásil.

Vo svojom príhovore Netanjahu deklaroval, že spoločnou americko-izraelskou operáciou proti Iránu sa podarilo dosiahnuť „zničenie“ iránskeho jadrového programu aj programu vývoja a výroby balistických rakiet.

Dodal, že táto vojna oslabila aj iránske vedenie a jeho regionálnych spojencov. „Chceli nás zadusiť, a teraz my dusíme ich. Hrozili nám zničením a dnes bojujú o prežitie,“ vyhlásil Netanjahu.
