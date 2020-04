Netanjahu chce v deň osláv nezávislosti Izraela obmedziť pohyb ľudí

Jeruzalem 21. apríla (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu rozhodol, že počas osláv Dňa nezávislosti - 29. apríla - bude v izraelských mestách opäť platiť zákaz vychádzania, aby sa zabránilo oslavám a zhromažďovaniu ľudí. Informoval o tom v utorok spravodajský portál The Times of Israel.



V Deň pamiatky padlých a obetí terorizmu, teda na budúci pondelok a utorok, zostanú zavreté aj cintoríny a rodiny nebudú môcť navštíviť hroby svojich blízkych, ako to býva v Izraeli zvykom.



Na vojenských cintorínoch sa však v tieto dni uskutočnia menšie spomienkové akty, ktoré bude vysielať rozhlas a televízia.



V mestách a obciach bude platiť takmer úplný zákaz vychádzania, výnimky platia pre nákup nevyhnutných vecí alebo cestu do práce.



Opatrenie, ktoré Netanjahu avizoval, musí ešte schváliť vláda.



Izrael slávi Deň nezávislosti už tradične týždeň po národnom Dni pamiatky na holokaust (šoa) a hrdinstvo (Jom ha-šoa). Táto časová súslednosť je symbolom znovuzrodenia "z popola" – z nacistického pokusu o genocídu židov. Fakt, že na Deň pamiatky padlých ihneď nadväzuje Deň nezávislosti, má zasa pripomínať, že izraelský štát vznikol za cenu obetí.