Netanjahu chce zabrániť vzniku menšinovej vlády

Jeruzalem 16. novembra (TASR) - Predseda vlády Benjamin Netanjahu vyhlásil, že centristická koalícia Modrá a biela (Kachol lavan) sa pokúša vytvoriť menšinovú vládu opierajúcu sa o politické strany zastupujúce arabské obyvateľstvo. Informoval o tom v sobotu denník The Times of Israel.



Netanjahu tento svoj názor prezentoval v sérii konferenčných hovorov, ktoré v sobotu absolvoval s ministrami a poslancami izraelského parlamentu za svoju stranu Jednota (Likud).



Premiér v hovore vyzval svojich straníckych kolegov, aby pomohli organizovať masovú opozíciu verejnosti proti vzniku menšinovej vlády s podporou arabských strán.



Denník poznamenal, že Netanjahu s podobnými špekuláciami prichádzal aj v minulosti, pričom však nikdy neuviedol ich zdroj.



Netanjahu dodal, že tretie parlamentné voľby v priebehu jedného roka by pre Izrael boli "katastrofou".



Súčasne však vyhlásil, že "menšinová vláda závislá od Jednotnej arabskej kandidátky je ešte horšia." Podľa neho by takáto vláda bola "závislá od podporovateľov Islamského džihádu a Hamasu" - známych radikálnych palestínskych hnutí - a pre židovský štát by bola z historického hľadiska "nebezpečná".



Podľa spravodajského webu Ynetnew Netanjahu dodal: "Stopneme formovanie menšinovej vlády. Alebo vytvoríme silnú opozíciu, ktorá združí milióny Izraelčanov v proteste proti takémuto kroku."



Líder Modrej a bielej Benny Ganc sa v sobotu večer stretne s prezidentom Reuvenom Rivlinom, aby ho informoval o stave konzultácií o vytvorní vlády, uviedol denník The Times of Israel.



Ganc, ktorý má na zostavenie vlády posledné štyri dni, viní Netanjahua z úmyselného marenia rozhovorov o možnej koalícii.



Po parlamentných voľbách zo zo 17. septembra nastala v Izraeli patová situácia, keďže žiadna z hlavných strán — ani Netanjahuova Jednota (Likud), ani Gancova víťazná Modrá a biela — nezískali dostatočnú podporu na vytvorenie väčšinovej vlády. Prezident Rivlin najprv zostavením vlády poveril úradujúceho premiéra Netanjahua. Keďže Netanjahu nebol úspešný, Rivlin zveril zostavenie vlády Gancovi.