Netanjahu: Ciele v Iráne boli vybrané podľa našich národných záujmov

Tel Aviv 27. októbra (TASR) - Izrael si ciele svojich útokov v Iráne vybral na základe svojich národných záujmov, a nie podľa toho, čo mu diktovali Spojené štáty, uviedla v sobotu kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Kancelária vyhlásením reagovala na správu izraelskej televízie Channel 13, podľa ktorej Izrael pôvodne plánoval zasiahnuť iránske plynárenské a ropné zariadenia, ale po vytrvalom tlaku zo strany USA svoj plán zmenil a zameral sa výlučne na vojenské objekty.



"Izrael si vopred zvolil ciele útoku podľa svojich národných záujmov a nie podľa amerických pokynov. Tak to bolo a tak to aj bude," píše sa vo vyhlásení kancelárie, ktorá správu televízie poprela a označila za "úplne nepravdivú".



Izraelská armáda podnikla v noci na sobotu útoky na vojenské ciele v Iráne. Útočila v troch vlnách, pričom izraelské médiá krátko pred úsvitom informovali, že svoju operáciu už ukončila.



Generálny štáb iránskej armády informoval, že izraelské stíhačky nevstúpili do iránskeho vzdušného priestoru a rakety dlhého doletu vypálili na ciele v Iráne z oblastí pri hraniciach s Irakom. Podľa armády boli poškodené iba radarové systémy.



Agentúra IRNA s odvolaním sa na oznámenie armády v sobotu večer uviedla, že počet obetí izraelských útokov na vojenské základne v Iráne sa zvýšil z dvoch na štyri.