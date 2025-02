Netanjahu daroval Trumpovi zlatý pager

Washington 5. februára (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu obdaroval amerického prezidenta Donalda Trumpa pri návšteve Washingtonu v noci na stredu jedným zlatým a jedným bežným vreckovým komunikačným zariadením, tzv. pagerom. Dar odkazuje na tajnú operáciu Izraela, pri ktorej vlani na jeseň po výbuchoch pagerov a vysielačiek zahynuli v Libanone desiatky členov militantnej organizácie Hizballáh. Informuje o tom TASR s odvolaním na denník The Times of Israel.



Trump pri prijímaní daru označil akciu Izraela proti Hizballáhu za "skvelú operáciu". Netanjahuovi zas sám daroval ich spoločnú fotografiu s venovaním: "Pre Bibiho, skvelého lídra".



V septembri náhle v Libanone členom Hizballáhu vybuchli tisícky pagerov, do ktorých údajne izraelská tajná služba predtým nainštalovala výbušniny. Na druhý deň zas v Libanone zrazu vybuchli stovky vysielačiek. Okrem desiatok mŕtvych si výbuchy podľa rôznych zdrojov vyžiadali tisícky zranených vrátane civilistov. Medzi zranenými bol aj iránsky veľvyslanec v Libanone.



Netanjahu sa až po dvoch mesiacoch priznal, že túto operáciu schválil.