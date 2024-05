Netanjahu: Delegácia Izraela dorazila na rokovania o prímerí v Gaze

Jeruzalem 7. mája (TASR) - Izraelská delegácia dorazila do egyptskej Káhiry na rokovania o prímerí v Pásme Gazy a prepustení rukojemníkov, oznámil v utorok izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Dodal, že najnovší návrh na prímerie od palestínskeho hnutia Hamas nenapĺňa základné požiadavky Izraela, pričom vyvíjanie vojenského tlaku je stále nevyhnutné pre návrat rukojemníkov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Netanjahu vo vyhlásení, ktoré zverejnila jeho kancelária, uviedol, že izraelským vyjednávačom nariadil, aby "pevne stáli za podmienkami, ktoré sú nevyhnutné na prepustenie rukojemníkov". Hamas ich zadržiava v Pásme Gazy od útoku na Izrael zo 7. októbra. Okrem toho majú vyjednávači trvať aj na požiadavkách dôležitých pre zaručenie bezpečnosti Izraela.



Hamas informoval Egypt a Katar, že schválil ich návrh na dohodu o prímerí s Izraelom v pondelok večer. Izraelská armáda v ten istý deň začala evakuačnú operáciu v meste Rafah na juhu Pásma Gazy.



Izraelská armáda v utorok ráno potvrdila, že v noci na utorok prevzala operačnú kontrolu nad palestínskou časťou priechodu Rafah do Egypta. Netanjahu to označil za dôležitý krok k zničeniu zostávajúcich vojenských schopností Hamasu.



Izraelský minister obrany Joav Galant v utorok prisľúbil prehĺbenie operácie v Rafahu, ak nenastane pokrok v dohode o prepustení izraelských rukojemníkov.



"Táto operácia bude pokračovať, kým nezničíme Hamas v oblasti Rafahu a celom Pásme Gazy alebo kým sa nevrátia prví rukojemníci," vyhlásil Galant. Zároveň dodal, že Izrael je pripravený prijať kompromisy, aby dosiahol prepustenie rukojemníkov.



Rafah je jedným z hlavných vstupov pre humanitárnu pomoc prúdiacu do Pásma Gazy. Izrael jeho obsadením kontroluje všetky hraničné priechody do Pásma Gazy prvýkrát od stiahnutia svojich vojakov z tejto palestínskej enklávy v roku 2005, pripomína agentúra AP.