Netanjahu: Dohoda o prímerí sa zruší, ak Hamas neprepustí rukojemníkov

Jeruzalem 11. februára (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok pohrozil zrušením dohody o prímerí v Pásme Gazy, pokiaľ militantné hnutie Hamas do sobotňajšieho poludnia neprepustí rukojemníkov zadržiavaných v tejto enkláve. Zároveň nariadil armáde posilniť jednotky v Pásme Gazy a jeho okolí, uviedol nemenovaný izraelský predstaviteľ. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a Reuters.



"Armáda sa vráti k intenzívnym bojom, kým nebude Hamas definitívne porazený," povedal Netanjahu vo videopríhovore. Podľa izraelského predstaviteľa, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, zároveň nariadil úradom, aby sa "pripravili na všetky scenáre, ak Hamas túto sobotu neprepustí rukojemníkov".



Izraelský predstaviteľ nedokázal jasne povedať, či sa Netanjahuov príkaz týka všetkých zvyšných rukojemníkov alebo troch, ktorých návrat sa pôvodne plánoval na sobotu, píše AP.



Premiér sa k téme vyjadril v utorok po štvorhodinovom zasadnutí bezpečnostného kabinetu, ktorý diskutoval o krokoch Hamasu ohrozujúcich krehké prímerie.



Militantné hnutie už v rámci dohody prepustilo 21 rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov v Izraeli. Hovorca Hamasu v pondelok však vyhlásil, že odovzdanie ďalších izraelských rukojemníkov sa odkladá až do odvolania. Hnutie obvinilo Izrael z porušovania dohodnutých podmienok, keďže návrat Palestínčanov na sever Pásma Gazy sa oneskoril a dochádza aj k ostreľovaniu a leteckým útokom na rôzne časti palestínskej enklávy. Izrael údajne tiež blokuje časť sľúbenej humanitárnej pomoci.



Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Izrael by mal zrušiť prímerie, pokiaľ Hamas do soboty neoslobodí zvyšných približne 70 rukojemníkov.



Šéfka nemeckej diplomacie Annalena Baerbocková v utorok povedala, že prímerie medzi Hamasom a Izraelom v Pásme Gazy, ktoré nadobudlo účinnosť 19. januára, "momentálne visí na vlásku". Zároveň podľa agentúry DPA vyjadrila obavu, že sa obnovia boje. "Je nezodpovedné, že Hamas takto ľahkovážne ohrozuje dohodu," napísala na sociálnej sieti Bluesky. "Izraelská vláda a USA musia urobiť všetko, čo je v ich silách, aby sme zabezpečili dosiahnutie druhej fázy (prímeria) a vyhliadky na skutočný mier," dodala Baerbocková.