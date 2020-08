Arabské Emiráty a Izrael dospeli k dohode o normalizácii vzťahov

Jeruzalem 13. augusta (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil štvrtok za "historický deň" v súvislosti s ohlásením dosiahnutia dohody o normalizácii vzťahov Izraela so Spojenými arabskými emirátmi (SAE), ktorú sprostredkovali USA. Informovala o tom agentúra AFP.



Dosiahnutie tejto prelomovej dohody oznámil na Twitteri americký prezident Donald Trump, pričom zverejnil aj príslušné spoločné vyhlásenie USA, SAE a Izraela. Po podpise uvedenej dohody by sa SAE po Egypte a Jordánsku stali treťou arabskou krajinou, ktorá by s Izraelom nadviazala aktívne diplomatické vzťahy.



Dohodu okamžite odmietlo palestínske militantné hnutie Hamas, ktoré ovláda pásmo Gazy, pričom ju označilo za "odmenu za izraelskú okupáciu a zločiny". Hovorca Hamasu Házim Kásim agentúre AFP povedal, že dohoda "neslúži palestínskej veci".



Izraelský premiér Netanjahu v dohode naopak vidí začiatok "novej éry" vo vzťahoch Izraela s arabským svetom.



Izraelský minister obrany Benny Ganc zase dohodu označil za "dôležitú a významnú". "Vyzývam ďalšie arabské krajiny, aby pokročili v diplomatických vzťahoch ďalšími mierovými dohodami," povedal Ganc.



Izrael v rámci dohody súhlasil s tým, že "pozastaví" svoje plány na pripojenie židovských osád a ďalších území v okupovanom Predjordánsku, uvádza sa vo vyhlásení USA, SAE a Izraela.



Netanjahu neskôr povedal, že súhlasil s odložením anexie, uviedol však, že tieto plány sú stále "na stole" a dodal, že on sám sa "nikdy nevzdá našich (izraelských) práv na našu zem".



Námestník ministra zahraničných vecí SAE Anwar Gargaš uviedol, že dohoda zasadila "smrtiacu ranu" izraelským snahám o anexiu palestínskych území. Gargaš povedal, že SAE chcelo s Izraelom vytvoriť organický vzťah, aký malo už v iných oblastiach. Dosiahnutie dohody opísal ako "odvážny krok".



Po otázke novinárov, kedy obe krajiny otvoria svoje ambasády povedal Gargaš, že to nebude trvať dlho. Dodal však, že SAE s Izraelom zatiaľ o takýchto jednotlivých krokoch nediskutujú.



Palestínsky prezident Mahmúd Abbás po oznámení dohody zvolal "bezodkladné" zasadnutie svojho kabinetu. Palestínska samospráva by svoje stanovisko mala zverejniť po tomto zasadnutí.



Dohodu bezprostredne po jej oznámení privítal egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí, pričom na Twitter uviedol, že dohoda prinesie "mier" na Blízky východ. "Oceňujem snahy tvorcov tejto dohody o prosperitu a stabilitu nášho regiónu," povedal.



Egypt podpísal mierovú zmluvu s Izraelom v roku 1979, ako vôbec prvá arabská krajina. Dlhodobo tiež zohráva úlohu sprostredkovateľa medzi Izraelom a islamistickým hnutím Hamas, ktoré ovláda pásmo Gazy.